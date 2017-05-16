Ушел из жизни актер Арво Кукумяги ({{commentsTotal}})
На 59-м году жизни скончался эстонский актер театра и кино Арво Кукумяги.
Об этом вечером во вторник, 16 мая, сообщил портал культурных новостей ERR, напомнив, что Кукумяги родился 9 августа 1958 года в сетуской деревне Литвина.
В 1980 году он окончил актерский факультет Таллиннской государственной консерватории.
С 1980 по 1984 год работал в Государственном молодежном театре Эстонской СССР, а затем трудился в качестве свободного актера.
Один из известных советских фильмов с его участием - "Арабелла - дочь пирата".
Последним фильмом Арво Кукумяги стал "Ноябрь" (2017), где он сыграл роль Рейна.
Редактор: Сергей Михайлов