Ушел из жизни актер Арво Кукумяги

На 59-м году жизни скончался эстонский актер театра и кино Арво Кукумяги.

Об этом вечером во вторник, 16 мая, сообщил портал культурных новостей ERR, напомнив, что Кукумяги родился 9 августа 1958 года в сетуской деревне Литвина.

В 1980 году он окончил актерский факультет Таллиннской государственной консерватории.

С 1980 по 1984 год работал в Государственном молодежном театре Эстонской СССР, а затем трудился в качестве свободного актера.

Один из известных советских фильмов с его участием - "Арабелла - дочь пирата".

Последним фильмом Арво Кукумяги стал "Ноябрь" (2017), где он сыграл роль Рейна.