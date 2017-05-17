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На полигоне в Мяннику во время учений пострадал солдат-резервист ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Во вторник, 16 мая, во время учений тяжелые травмы получил резервист, на которого задним ходом наехал грузовой автомобиль, сообщили в штабе Сил обороны Эстонии.

Военнослужащие оказали пострадавшему первую помощь на месте и вызвали карету скорой помощи, на которой его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Состояние резервиста стабильное. Его близкие оповещены о случившемся.

Несчастный случай произошел на полигоне в Мяннику в рамках тактических учений. Группа была в походе на грузовых автомобилях и остановилась перед воображаемым минным полем. Находившийся в первой машине командующий спешился для проверки территории и находился сзади автомобиля. В этот момент началась перестрелка с воображаемым противником, водитель грузовика начал сдавать назад, чтобы выбраться из-под огня. Он не видел, что за автомобилем находится его товарищ по оружию и наехал на него.

Редактор: Ирина Киреева



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