Видео погони в Нарве за нарушителем ПДД набрало более 3 млн просмотров

В апреле ночью полиция в Нарве гонялась за автомобилем, которым управлял 16-летний подросток без прав. Что бы остановить нарушителя, полиция вынуждена была столкнуть его автомобиль с дороги. Видео погони в интренете набрало более 3 млн просмотров.

В Нарве полицейский патруль 9 апреля ночью заметил на дороге петляющий Volkswagen. Полицейский патруль дал сигнал остановиться. Водитель не остановился и решил скрыться от полиции, пишет Eesti Ekspress.

Автомобиль петлял по улицам Нарвы, пытаясь оторваться от полиции во дворах. Чтобы остановить нарушителя ПДД, полиция вынуждена была столкнуть его с дороги.

За рулем оказался 16-летний подросток без прав. В машине еще находилась 14-летняя девочка и мальчик. Подростки получили легкие травмы.

Автомобиль оказался угнаным. По решению суда водителя арестовали.

Видео погони в интернете набрало более трех миллионов просмотра.