Эстонские политики сходят в социальных сетях с ума от победы Контавейт

Ведущие политики Эстонии не могут нарадоваться в социальных сетях победой 21-летней теннисистки Анетт Контавейт над первой ракеткой мира, представительницей Германии Ангелик Кербер.

"Мощно! Исторический момент в теннисе для Эстонии. Поздравляю!", - написал премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас.

"Крутая" (Ägeeee)" - такой пост оставила бывший министр культуры, депутат Рийгикогу Лайне Рандъярв (Партия реформ).

"Супермощно! Победа Анетт над первой ракеткой мира была сверхуверенной. Завершить игру "баранкой" - это впечатляюще. Тем самым открывается дорога только к самым высоким целям", - прокомментировал глава парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (IRL).

Поединок второго круга турнира серии WTA в Риме между Контавейт и Кебер прошел в среду, 17 мая, и завершился сенсационной победой эстонки в двух сетах - 6:4, 6:0.