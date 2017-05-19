Новым членом правления Таллиннского горхолла стала Кайа Яппинен

Совет акционерного общества "Таллиннский горхолл" (Tallinna Linnahalli AS) на заседании в пятницу назначил членом правления Кайю Яппинен, которая с 2004 по 2010 год была столичным вице-мэром.

Как отметил и.о. мэра Таллинна Таави Аас, Кайа Яппинен обладает богатым опытом руководящей работы как в общественном, так и частном секторе, передает пресс-служба столичной мэрии "Раэпресс".

"Она уже более десяти лет была председателем совета Таллинского горхолла, а потому знает здание, организацию, их нужды и потребности вдоль и поперек", - отметил Аас.

Председатель совета горхолла - вице-мэр Михаил Кылварт - подчеркнул, что в канун реальных работ по реконструкции горхолла здесь требуется сильный лидер.

Сама Яппинен отметила, что приведение в порядок горхолла имеет важное значение для всего государства. "Горхолл почти четыре десятилетия был одним из символов Таллинна и Эстонии", - сказала Яппинен.

Помимо Яппинен, в состав правления входит Тыну Прёэм. Членами совета состоят Михаил Кылварт, депутат Рийгикогу Мярт Сультс, депутат Таллинского горсобрания Ростислав Трошков и заведующая Таллинским департаментом городского планирования Ану Халлик-Юргенстейн.

Яппинен заменила в составе правления Вяйно Сарнета, который на прошлой неделе подал заявление об уходе.