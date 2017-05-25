Ханно Певкур призвал Юри Ратаса подать в отставку

Председатель Партии реформ Ханно Певкур считает, что премьер-министр Юри Ратас должен подать в отставку из-за скандалов, связанных с членами его правительства и однопартийцами.

"Скандалам в Центристской партии не предвидится конца. Коррупционный скандал Сависаара, скандал о лжи, приведший к отставке Мартина Репинского, скандал с Майлис Репс и "Спутником", коррупционный скандал с Таави Аасом и горхоллом, скандал с Оудекки Лооне и Ольгой Ивановой из-за 9 мая, приведший к отставке Михаила Корба скандал из-за НАТО, скандал с Арво Сарапуу из-за подозрений в коррупции и неоднократные визиты Яны Тоом к военному преступнику Асаду красноречиво показывают, что Юри Ратас не контролирует то, что происходит в его правительстве и партии", - передал слова Певкура пресс-секретарь партии.

"Сигналы, которые Центристская партия подает эстонским и российским СМИ, также продолжают противоречить друг другу. Пусть они решат, какой курс представляют. Нельзя одновременно находиться в правительстве Эстонии под кремлевскими и европейскими лозунгами", - заявил лидер Партии реформ.