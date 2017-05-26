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В следующем году чемпионат Европы по эстетической гимнастике пройдет в Таллинне ({{commentsTotal}})

Janika Diamonds.
Janika Diamonds. Автор: Индрек Каск
Спорт
Спорт

Чемпионат Европы-2018 по эстетической гимнастике пройдет с 10 по 13 мая в Таллинне. Турнир примет недавно отремонтированный спортхолл "Калев".

Такое решение было принято на проходящем в Хельсинки чемпионате мира, передает ERR Sport.

С 26 по 28 мая в Хельсинки проходит мировое первенство. Перед стартом соревнований был проведено организационное собрание, на котором в числе прочего было определено место проведения следующего чемпионата Европы.

В чемпионате мира участвуют 49 команд (21 юниорская и 28 взрослых) из 13 разных стран.

Эстонию среди юниоров представляют Rütmika Perfetto Juunior, Janika Mireth и Janika Rosett, а среди взрослых - Janika Tallinn Senior Team, Rütmika Perfetto, Janika Diamonds (чемпион Эстонии).

Эстетическая гимнастика - это синтетический вид спорта (художественная гимнастика, танец, акробатика), который характеризуется умением передавать общий характер музыки в движении и придавать движениям целостность, слитность, свободу, изящество и различную эмоциональную окраску.

Эстетическая гимнастика является командным видом спорта, здесь не используют ленты, мячи и обручи, как в художественной гимнастике. Количество гимнасток в каждой команде зависит от возрастной категории (группы от шести до десяти гимнасток).

Редактор: Виктор Сольц

эстетическая гимнастика


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