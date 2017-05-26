ФОТО: Таллиннская синагога отметила 10-летие ({{commentsTotal}})
В четверг, 25 мая, в Таллиннской синагоге прошло торжественное мероприятие, посвященное ее десятилетию.
В числе гостей мероприятия были президент Эстонии Керсти Кальюлайд, спикер Рийгикогу Эйки Нестор, вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип, подавший в отставку министр госуправления Михаил Корб, евродепутат Урмас Паэт, старейшина столичного района Кристийне Вадим Белобровцев, посол России в Эстонии Александр Петров.
С поздравлением выступил главный раввин Эстонии Шмуэль Кот.
Редактор: Виктор Сольц