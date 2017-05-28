Лидеры коалиционных партий пока не пришли к окончательным договоренностям по налогам

Лидеры входящих в коалицию партий после обсуждения поправок в налоговое законодательство подтвердили, что дебаты прошли в конструктивной атмосфере, однако окончательных договоренностей еще нет, поскольку еще не сделаны все необходимые расчеты.

"В рабочей и конструктивной обстановке мы продолжим переговоры и обмен мнениями по темам, которые мы подняли неделю назад. Мы и сегодня считаем, что залогового налога не будет. В течение последней недели Министерство финансов сделало необходимые расчеты. Мы сегодня обсудили и тему совместного заполнения общей декларации. Обсуждение этой темы продолжится. С одной стороны, темой является источники покрытия, с другой два налога, которые мы обсуждаем", - сказал премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас журналистам в воскресенье во второй половине дня.

Председатель Социал-демократической партии, министр здоровья и труда Евгений Осиновский отметил, что атмосфера была конструктивной, а дебаты развивались в очень хорошем темпе. "Периодически появлялись уточнения по альтернативным шагам для предотвращения выводы скрытой прибыли. Мы ведем по этой теме переговоры с предпринимателями и продолжим обсуждения,- отметил Осиновский. - Почему не достигли договоренностей? Потому что дело за малым. Если менее месяца назад имелись договоренности по бюджетной стратегии, в которой доходы и расходы были сбалансированы, то, естественно, пересмотр дополнительных доходов требует серьезных дебатов".

Председатель IRL Хелир-Вальдор Сеэдер сказал, что окончательных договоренностей нет, поскольку не готовы еще полные расчеты. "Но мы движемся в этом направлении. Идет обсуждение источников покрытия и, конечно, нет смысла делиться предположениями и делать заявления на базе недостаточной информации. Хочу тут прокомментировать высказывание профсоюзов, основанное на недостаточной информации, чем был подан ошибочный сигнал. До тех пор, пока мы не договорились по источникам покрытия, нет смысла и поставлять в СМИ случайную информацию", - отметил Сеэдер.