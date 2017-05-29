Мэр Калласте Геннадий Кульков отправлен в отставку

Выражение недоверия градоначальнику инициировали депутаты Яак Юпрус, Андрес-Андрей Хансман и Кристина Феклистова. Они были недовольны действиями Кулькова по защите интересов Калласте в ходе административной реформы, а также тем, как используется местный судоремонтный стапель.

Помимо этого они считают, что Кульков утратил доверие из-за того, что предоставляет горсобранию не точную информацию, а также оказался неспособен к диалогу и конструктивному сотрудничеству.

Во время заседания горсобрания отставку Кулькова поддержали пять депутатов, против недоверия выступили четыре народных избранника.

На вопрос rus.err.ee, как могла пройти отставка, с учетом того, Кульков представляет фракцию избирательного союза "Наш дом - Калласте", имеющего большинство мест в горсобрании, депутат Елена Лаврова ответила, что каждый голосует по зову сердца.

"К сожалению, отставка состоялась", - отметила она.

Помимо этого в повестке дня заседания фигурировали и повторные выборы председателя горсобрания.

Предыдущая попытка состоялась 12 мая и завершилась безрезультатно. На пост претендовали зампред Лидия Опикова и депутат Яак Юпрус. Оба получили по 4 голоса, и в итоге избрать нового спикера городского парламента не удалось.

В понедельник, 29 мая, новым председателем горсобрания выбрали Опикову, которая на сей раз выиграла у Юпруса со счетом 6:3.