С четверга в Таллинне открывается пляжный сезон

С 1 июня в Таллинне открывается пляжный сезон. По 31 августа на столичных пляжах будут дежурить спасатели.

Спасатели будут работать ежедневно с 10 часов до 20 часов, передает "Раэпресс".

Спасатели обеспечат ограждение мест купания сигнальными буями и будут следить, чтобы купающиеся не заплывали за них. На спасательных вышках будут указывать температуру воды и воздуха, скорость ветра и интенсивность ультрафиолетового излучения.

Официальные пляжи в Таллинне находятся в Какумяэ и Харку в Хааберсти, Пикакари и Штромка в Пыхья-Таллинне и Пирита в одноименном районе города.

На пляжах оборудованы также стоянки для велосипедов.