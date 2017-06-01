Пакоста отказалась идти в Рийгикогу на место Вахера, в парламент попадает Круузимяэ

Уполномоченная по гендерному равноправию Лийза Пакоста отказалась замещать в Рийгикогу Кена-Марти Вахера (IRL), который с 1 июня возглавил бюро члена Европейской счетной палаты Юхана Партса.

Об этом утром в четверг, 1 июня, сообщила сама Пакоста, отметив, что она решила продолжить работу на своем нынешнем посту.

Таким образом право занять парламентское кресло теперь отошло к депутату Таллиннского городского собрания Тармо Круузимяэ.

Согласно приказу спикера Рийгикогу Эйки Нестора, Круузимяэ станет членом парламента с пятницы, 2 июня.

На парламентских выборах 2015 года Кен-Марти Вахер получил 2133 голосов. Лийзу Пакосту поддержали 1808, а Тармо Круузимяэ - 1260 избирателей.