rus.err.ee

Пакоста отказалась идти в Рийгикогу на место Вахера, в парламент попадает Круузимяэ ({{commentsTotal}})

Лийза Пакоста больше не хочет работать в Рийгикогу.
Лийза Пакоста больше не хочет работать в Рийгикогу. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония
{{1496295420000 | amCalendar}}

Уполномоченная по гендерному равноправию Лийза Пакоста отказалась замещать в Рийгикогу Кена-Марти Вахера (IRL), который с 1 июня возглавил бюро члена Европейской счетной палаты Юхана Партса.

Об этом утром в четверг, 1 июня, сообщила сама Пакоста, отметив, что она решила продолжить работу на своем нынешнем посту.

Таким образом право занять парламентское кресло теперь отошло к депутату Таллиннского городского собрания Тармо Круузимяэ.

Согласно приказу спикера Рийгикогу Эйки Нестора, Круузимяэ станет членом парламента с пятницы, 2 июня.

На парламентских выборах 2015 года Кен-Марти Вахер получил 2133 голосов. Лийзу Пакосту поддержали 1808, а Тармо Круузимяэ - 1260 избирателей.

Редактор: Сергей Михайлов

пакоставахеркруузимяэ


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Оппозиция хочет отправить Свена Сестера в отставку.Оппозиция хочет отправить Свена Сестера в отставку.
Оппозиция готова передать текст вотума недоверия Сестеру уже в четверг
Адвокат хочет смягчить срок наказания Юрию Воробью.Адвокат хочет смягчить срок наказания Юрию Воробью.
Адвокат обжаловал приговор суда по делу об убийстве Таранкова
Тоомас Тамсар.Тоомас Тамсар.
Предприниматели: из-за нового налогового пакета пищевой сектор ждут серьезные сокращения
Яануса Кирикмяэ высылают из России.Яануса Кирикмяэ высылают из России.
Россия высылает генконсула Эстонии и главу псковской канцелярии консульства ЭР
Эстонские военнослужащие вернулись из Ливана домой.Эстонские военнослужащие вернулись из Ливана домой.
ФОТО: эстонские военнослужащие вернулись из Ливана домой
В среду, 31 мая, Эдгар Сависаар отпраздновал свой 67-й день рождения.В среду, 31 мая, Эдгар Сависаар отпраздновал свой 67-й день рождения.
ФОТО: Эдгар Сависаар отпраздновал свой день рождения в Юлемисте сити

В среду, 31 мая, бывший председатель Центристской партии, отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар, отметил свой 67-й день рождения. На праздник были приглашены все желающие.

Анетт КонтавейтАнетт Контавейт
ФОТО и ВИДЕО: Контавейт проиграла Мугурусе во втором круге Roland Garros
Обновлено: 20:51 
Улица Рейди в формате 3D.Улица Рейди в формате 3D.
Суд приостановил разрешение на строительство Рейди теэ в Таллинне
Юри Ратас и Яак Ааб.Юри Ратас и Яак Ааб.
Новым министром государственного управления станет Яак Ааб
Обновлено: 21:04 
ЭСТОНИЯ
Лийза Пакоста больше не хочет работать в Рийгикогу.Лийза Пакоста больше не хочет работать в Рийгикогу.
Пакоста отказалась идти в Рийгикогу на место Вахера, в парламент попадает Круузимяэ
Обновлено: 09:37

Уполномоченная по гендерному равноправию Лийза Пакоста отказалась замещать в Рийгикогу Кена-Марти Вахера (IRL), который с 1 июня возглавил бюро члена Европейской счетной палаты Юхана Партса.

Солдаты-срочники. Иллюстративное фото.Солдаты-срочники. Иллюстративное фото.
Силы обороны отправляют в резерв свыше 2300 срочников
Полиция регулирует движение.Полиция регулирует движение.
Столкнулись грузовик и внедорожник: один человек серьезно пострадал
Обновлено: 31.05
Военнослужащие.Военнослужащие.
Силы обороны зачислят в резерв более 2300 человек
Президент Литвы Даля Грибаускайте.Президент Литвы Даля Грибаускайте.
На следующей неделе в Эстонию прибудет президент Литвы Даля Грибаускайте
Протест против открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси.Протест против открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси.
Юферева, Белобровцев и остальные старейшины сказали свое "нет" пункту обмена шприцев на Ситси
Линнамяэский русский лицей.Линнамяэский русский лицей.
Минобр: три русские школы Таллинна не успеют к осени отказаться от системы "60 на 40"
ИДА-ВИРУМАА
Силламяэский порт.Силламяэский порт.
На территории Силламяэского порта произошел пожар
Первоклассники посетили и зал для заседаний.Первоклассники посетили и зал для заседаний.
В День защиты детей силламяэским первоклассникам показали мэрию
Горноспасатели.Горноспасатели.
Действующий в Ида-Вирумаа горноспасательный отряд празднует 70-летие
Полиция активно занимается пьяными водителями.Полиция активно занимается пьяными водителями.
В Ида-Вирумаа пьяный водитель спровоцировал аварию с участием трех автомобилей
Интерактивная карта летних мероприятий в Ида-Вирумаа.Интерактивная карта летних мероприятий в Ида-Вирумаа.
Интерактивная карта: летние фестивали в Ида-Вирумаа
Мнение / Интервью
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Эксперты: экономика растет выше своего потенциала, есть опасность перегрева

По мнению экономического аналитика и депутата Рийгикогу от Партии реформ Марис Лаури и экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, ускорение роста экономики Эстонии в первом квартале до 4,4% превышает долгосрочный потенциал, в связи с чем есть реальный риск перегрева экономики. Экономический советник президента Эстонии Хейдо Витсут с этим не согласен.

Юрген Лиги.Юрген Лиги.
Юрген Лиги: экономика Эстонии начала расти еще в прошлом году
Мария Юферева в прямом эфире ETV+.Мария Юферева в прямом эфире ETV+.
Юферева: жители Ласнамяэ не хотят трамвайного сообщения с центром Таллинна
Георг Кирсберг.Георг Кирсберг.
Член EKRE пообещал "правильно" преподавать историю и лишить гражданства Яну Тоом
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Prisma в Ласнамяэ расширяется.Prisma в Ласнамяэ расширяется.
К торговому центру Prisma в Ласнамяэ пристроят спортклуб и отель для животных
Доходы населения медленно, но растут.Доходы населения медленно, но растут.
Средний житель Эстонии зарабатывал в первом квартале 877 евро в месяц
Сергей Маковецкий.Сергей Маковецкий.
Сергей Маковецкий: разве тяжело сказать "Vabandage"?
ЗА РУБЕЖОМ
Место крушения самолета Ту-154Место крушения самолета Ту-154
Минобороны РФ: Ту-154 разбился под Сочи из-за ошибки командира самолета
Министерство иностранных дел РФ.Министерство иностранных дел РФ.
Россия высылает пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева
Навальный пообещал обжаловать решение.
Российский суд обязал Навального удалить фильм про Медведева
Пьер Московиси.
Еврокомиссия предложила создать министерство финансов еврозоны
Взрыв в Кабуле 31 мая 2017 года.
При взрыве в Кабуле погиб один сотрудник Би-би-си, четверо получили ранения
Иллюстративное фото.
Житель Финляндии передал ЮНИСЕФ шесть миллионов евро
ЭКОНОМИКА
Спрос на эстонскую продукцию есть как за границей, так и внутри страны.Спрос на эстонскую продукцию есть как за границей, так и внутри страны.
В апреле объемы промышленного производства в Эстонии выросли на 10%
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Китайская железнодорожная компания проявила интерес к Rail Baltic
31.05
OLAF: в 2016 году мошенники вывели из казны ЕС 630 млн евро
31.05
В первом квартале экономический рост Эстонии был самым быстрым за последние пять лет
30.05
Почта Эстонии полностью прекратит продажу газет и журналов в почтовых отделениях Обновлено
30.05
Китайский производитель солнечных панелей через Эстонию хочет выйти на рынки Европы
30.05
Торгово-промышленная палата Эстонии подала иск к государству
СПОРТ
Сийм-Сандер Вене.Сийм-Сандер Вене.
Лучшим баскетболистом Эстонии впервые стал Сийм-Сандер Вене
Сергей Зенев провел в Сергей Зенев провел в
Футболист сборной Эстонии Сергей Зенев остался без клуба
Сборная Эстонии по футболу.
Назван состав сборной Эстонии по футболу на игры с Бельгией и Латвией
Райн Вейдеман готов помочь сборной Эстонии.
Баскетболист сборной Эстонии перенес операцию на запястье
Раквереский Раквереский
Раквереский "Тарвас" подал ходатайство о банкротстве
Нарвский "Транс" отобрал очки у "Левадии"
Роман Фости.Роман Фости.
Марафонец Фости: на чемпионате мира хочу попасть в число 25 лучших
КУЛЬТУРА
Министр культуры Индрек Саар.Министр культуры Индрек Саар.
Саар о русских песнях: министр не может диктовать организаторам Певческого праздника репертуар
Русский театр Эстонии.Русский театр Эстонии.
В Русском театре открывается детский литературный фестиваль
Ратушная площадь в Таллинне.Ратушная площадь в Таллинне.
В программе Дней Старого города - более 400 мероприятий
Российский режиссер Андрей Звягинцев.Российский режиссер Андрей Звягинцев.
Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за "Нелюбовь"
Обновлено: 28.05
РАЗНОЕ
Вид на Таллинн с башни Домского собора.Вид на Таллинн с башни Домского собора.
В воскресенье в Эстонии отметят День флага
Вода из подземного бассейна-отстойника шахты Вода из подземного бассейна-отстойника шахты
Подземный бассейн-отстойник шахты "Эстония" дает более чистую шахтную воду
Эрик Роозе будет руководить ERR в ближайшие пять лет.Эрик Роозе будет руководить ERR в ближайшие пять лет.
С 1 июня вступило в должность новое правление ERR
Таллиннское горсобраниеТаллиннское горсобрание
К дополнительному бюджету Таллинна представили 18 поправок
Видео прорыва водопровода в Киеве.Видео прорыва водопровода в Киеве.
Водный вулкан от прорвавшегося в Киеве водопровода достиг седьмого этажа
Радио 4

Великолепная четвёрка

Летняя сетка вещания

Смотрите на ETV+
Последние новости
10:11
На территории Силламяэского порта произошел пожар
10:04
В воскресенье в Эстонии отметят День флага
09:52
В День защиты детей силламяэским первоклассникам показали мэрию
09:39
Подземный бассейн-отстойник шахты "Эстония" дает более чистую шахтную воду
09:37
Пакоста отказалась идти в Рийгикогу на место Вахера, в парламент попадает Круузимяэ Обновлено
09:20
Минобороны РФ: Ту-154 разбился под Сочи из-за ошибки командира самолета
08:45
Силы обороны отправляют в резерв свыше 2300 срочников
08:42
Днем дождливо, +8..+13
08:36
Лаагна теэ будет закрыта для проезда на 4 часа
08:35
С июня общественный транспорт Таллинна переходит на летнее расписание
08:22
Адвокат обжаловал приговор суда по делу об убийстве Таранкова
08:06
В апреле объемы промышленного производства в Эстонии выросли на 10%
07:51
С 1 июня вступило в должность новое правление ERR
07:39
Оппозиция готова передать текст вотума недоверия Сестеру уже в четверг
Полезно знать
Топ читаемости
31.05
Россия высылает генконсула Эстонии и главу псковской канцелярии консульства ЭР
31.05
Суд приостановил разрешение на строительство Рейди теэ в Таллинне
31.05
Новым министром государственного управления станет Яак Ааб Обновлено
31.05
Минобр: три русские школы Таллинна не успеют к осени отказаться от системы "60 на 40"
31.05
ФОТО: Эдгар Сависаар отпраздновал свой день рождения в Юлемисте сити
31.05
Предприниматели: из-за нового налогового пакета пищевой сектор ждут серьезные сокращения
31.05
Водный вулкан от прорвавшегося в Киеве водопровода достиг седьмого этажа
31.05
В Ида-Вирумаа пьяный водитель спровоцировал аварию с участием трех автомобилей
29.05
Член EKRE пообещал "правильно" преподавать историю и лишить гражданства Яну Тоом
31.05
Власти Кохтла-Ярве отказались оплачивать участие юных футболистов в лагере "Валенсии"
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 31.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
В четверг дожди, воздух прогреется до +13
Эстония
Одна из картин Нино Чакветадзе.
В парке Левенру пройдет выставка грузинской художницы Нино Чакветадзе
Гироскутер.
Катание на гироскутерах может привести к серьезным травмам у детей
Иллюстративная фотография.
Молодежи продавали поддельные справки для уклонения от службы в армии
Обновлено: 29.05
Конечная остановка трамвая номер 4 -
Таави Аас: в трамвайной линии до Ласнамяэ смысла нет
Обновлено: 29.05
Врачи. Иллюстративная фотография.
Больничная касса хочет изменить модель финансирования услуг врачей-специалистов
Михаил Корб оказался в центре внимания СМИ.
Эксперты "АК+" о казусе Корба: в погоне за русскими голосами центристы многое не учли
За рубежом
Дональд Трамп, Йенс Столтенберг и Ангела Меркель
Президент США встречается в Брюсселе с лидерами НАТО и ЕС
Обновлено: 25.05
Иллюстративная фотография.
ERR из Манчестера: подростки в шоке разбегались по району, жители предлагали им ночлег
Эркки Баховски
Баховски: меньше всего терактов происходит, когда общество и политики находятся в гармонии
Скорая помощь и полиция помогают пострадавшим в теракте в Манчестере в ночь на 23 мая.
В 12:20 в эфир ETV+ вышел спецвыпуск АК о теракте в Манчестере
На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Обновлено: 14.05
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве