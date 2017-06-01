Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко выходит из рядов волостного собрания Йыхви ({{commentsTotal}})
Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко решила покинуть состав депутатского корпуса Йыхвиского волостного собрания.
В отправленном в волостное собрание заявлении она просит прекратить действия своих депутатских полномочий с 1 июня.
О причинах такого шага в заявлении не сказано. Связаться с самой Людмилой Янченко корреспонденту портала rus.err.ee пока не удалось.
Янченко являлась председателем входящего в правящую коалицию избирательного союза "Наш дом - Йыхви".
По словам члена фракции "Наш дом - Йыхви" Александра Романовича, сегодня вечером депутаты проведут собрание, на котором, возможно, будет выбран новый председатель фракции.
Решение Янченко покинуть волостное собрание он объяснил ее занятостью на посту мэра Кохтла-Ярве.
На муниципальных выборах 2013 года Людмила Янченко получила 72 голоса и напрямую прошла в волостное собрание.
Редактор: Сергей Михайлов