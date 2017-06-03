Владельцы домашних животных в Таллинне требуют больше прав для своих питомцев

В Полицейском парке в Таллинне состоялось традиционное шествие домашних животных, владельцы которых выступают за разрешение доступа в кафе и торговые центры вместе с их любимцами.

Этим маршем в обществе защиты животных призывают окружающих не забывать, что домашние животные — неотъемлемая часть нашего общества, а для многих еще и члены семьи, сообщила в субботу, 3 июня, "Актуальная камера".

Защитники зверей выступают и за то, чтобы животным кафе и торговые центры были бы также доступны, как и их владельцам.

"Мы хотим показать, что городское пространство не только для человека. Нам нужны небольшие парки, места для прогулок, кафе, куда можно зайти как двуногим, так и четвероногим вежливым посетителям", - сказал организатор шествия Мярт Агу.