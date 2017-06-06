Венгрия направит в Эстонию роту солдат ({{commentsTotal}})
Силы обороны Венгрии этим летом направят в Эстонию на три месяца роту солдат.
В первой половине июля в Эстонию прибудет подкрепленная бронетранспортерами рота мотопехоты, входящая в состав Первого механизированного батальона 25 пехотной бригады Сил обороны Венгрии, сообщили Силы обороны Эстонии.
Венгерские военнослужащие будут нести службу в Выру в Южной Эстонии в составе Второй пехотной бригады Сил обороны Эстонии.
Размещение военнослужащих из Венгрии связано с желанием стран Вышеградской группы (Польши, Венгрии, Чехии и Словакии) своим присутствием усилить восточный фланг НАТО.
Редактор: Артур Тооман