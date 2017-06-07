СМИ: Юку-Калле Райд вновь будет баллотироваться в Таллиннское горсобрание по Ласнамяэ

Беспартийный журналист и литератор, Юку-Калле Райд вновь будет баллотироваться в Таллиннское городское собрание по избирательному округу Ласнамяэ.

Об этом в среду, 7 июня, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что Райд (42), вероятно, пойдет на выборы в списке избирательного союза "Свободный гражданин Таллинна".

Сам Юку-Калле Райд эту информацию не подтвердил, но и не опроверг, добавив, что его в том числе звали баллотироваться в своих списках Партия реформ, IRL и Свободная партия.

В 2013 году Юку-Калле Райд баллотировался в горсобрание столицы в Ласнамяэ по списку IRL. Он получил 1085 голосов - для попадания в законодательный орган напрямую этого не хватило.

На тот момент Райд являлся замещающим депутатом Рийгикогу, а когда в марте 2014 года Юхан Партс покинул пост министра экономики и вернулся в парламент, Юку-Калле Райд перешел в горсобрание, где он около года замещал Эрки Ноола.

В 2009 году на муниципальных выборах в Таллинне Райд безуспешно баллотировался по спискам Партии зеленых.