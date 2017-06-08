Президент Керсти Кальюлайд назначила Яака Ааба министром госуправления

Как сообщила пресс-служба канцелярии президента, глава государства освободила от должности министра госуправления Михаила Корба и назначила на этот пост Яака Ааба.

Официально Яак Ааб вступит в должность министра в понедельник, 12 июня, принеся присягу перед Рийгикогу.

Одновременно премьер-министр Юри Ратас поблагодарил оставляющего должность министра Михаила Корба.

"Михаил Корб самоотверженно работал над реформой государственного управления и административной реформой, и я благодарен ему за этот вклад", - сказал Ратас.

В настоящее время Яак Ааб занимает пост генерального секретаря Центристской партии. Кандидата на его замену Юри Ратас обещает представить 12 июня.

По данным СМИ, новым генсеком может стать Михаил Корб.

"Если такое предложение поступит, я обязательно его серьезно рассмотрю", - прокомментировал накануне сам Корб ERR.

Яак Ааб (57) по образованию учитель русского языка и литературы. С 1994 года он состоит в Центристской партии. За свою политическую карьеру успел проработать как на посту мэра Выхма, так и директором Союза городов. С 2005 по 2007 года занимал пост министра социальных дел.

Причиной отставки Корба с поста министра госуправления стали его слова относительно вхождения Эстонии в НАТО. На встрече с ветеранами в Хаапсалу он заявил, что не поддерживает членство страны в альянсе. Заявление Корба резко осудили как партнеры центристов по коалиции, так и оппозиционные политики.