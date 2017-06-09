В Кохтла-Ярве на девятом этаже завода сланцевого масла Petroter II концерна Viru Keemia Grupp (VKG) возник пожар. Источники возгорания ликвидировали приблизительно в 10:30, пожар не нанес существенного ущерба.

Пресс-секретарь Идаского спасательного департамента сказал ERR, что на крыше девятого этажа в котельном помещении за котлом горит отработанное масло или электрический кабель.

Люди не пострадали, так как на месте возгорания никого не было.

"Пожар не представлял опасности. Клапан высокого давления сработал из-за того, что в VKG остановился один цех Petroter, а это нормальная часть процесса", – отметил Идаский спасательный центр.

Пожару была присвоена третья степень, но по словам пресс-секретаря, это связано с тем, что VKG – это опасное производство.

Как отметили спасатели в Twitter, сообщение о возгорании поступило в 8:46. Приблизительно в 10:30 спасатели сообщили, что очаги возгорания были ликвидированы. Объект еще раз проверили и передали работникам завода.