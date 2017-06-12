rus.err.ee

ФОТО и ВИДЕО: в понедельник начался судебный процесс над Эдгаром Сависааром ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
{{1497241200000 | amCalendar}}

В понедельник, 12 июня, Харьюский уездный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению в коррупции бывшего лидера Центристской партии, отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара.

До начала заседания член правления Союза неграждан Эстонии Людмила Андронова вручила Эдгар Сависаару букет цветов, который обвиняемый взял с собой в зал суда.

Участники процесса были немногословны. Одним из первых прибыл председатель Таллиннского горсобрания Калев Калло, передает служба новостей "Радио 4". 

"Сегодня никаких мыслей на этот счет нет. Все только начинается. Не думаю, что я мог нарушить закон", - сказал Калло.

Присяжный адвокат Айвар Пильв, защищающий предпринимателя Александра Кофкина, заверил, что план действий у него имеется: 

"План уже давно разработан. Ведь процесс начинается не сегодня, он уже долгое время идет", - отметил Пильв.

Сам Эдгар Сависаар, которого в инвалидном кресле ввезли в здание суда по боковому пандусу, общаться с прессой не пожелал. Прибывшие в качестве подсудимых предприниматели также были немногословны. Хиллар Тедер заявил, что взяток Эдгару Сависаару не давал. Не признает себя виновным и бизнесмен Айвар Туульберг.

Само заседание продлилось около 45 минут. Следующее состоится во вторник. На него по ходатайству адвоката Сависаара Оливера Няэеса вызвали председателя экспертной комиссии Института судебной медицины Эстонии Марику Вяли. Ей предстоит ответить на вопросы, возникшие у адвоката после ознакомления с составленным институтом экспертизой, согласно которой Сависаар способен принимать участие в судебных заседаниях.

Напомним, в начале прошлой недели экспертная комиссия Эстонского института судебной медицины направила в суд свое заключение, согласно которому Эдгар Сависаар, несмотря на состояние здоровья, способен принимать участие в судебных заседаниях, а в случае признания его виновным, отбывать и наказание.

В связи с этим Харьюский уездный суд отказался удовлетворить ходатайство адвоката Сависаара о прекращении судебного процесса в связи с состоянием здоровья подсудимого.

Эксперты считают, что во время судебных слушаний Сависаару должно быть гарантировано оказание неотложной медицинской помощи, в том числе присутствие врача во время судебных заседаний, также заслушивание его показаний на суде должно происходить в течение короткого периода времени.

Адвокат Сависаара Оливер Няэс представил ходатайство о прекращении уголовного дела на предварительном слушании 21 марта.

Адвокат также представил суду данные о здоровье своего подзащитного и заключение четырех врачей. Суд решил, что, хотя специалисты заявили, что судебное делопроизводство может быть связано с существенными рисками для здоровья Сависаара, часть их не обязательно осуществится.

Суд в понедельник не удовлетворил и второе ходатайство адвоката Сависаара — прекратить уголовное делопроизводство в связи с истечением разумного срока делопроизводства.

Госпрокуратура предъявила обвинения в коррупции отстраненному судом от должности мэра Таллинна Эдгару Сависаару, председателю горсобрания Калеву Калло, бывшему советнику горуправы Прийту Кутсеру, НКО "Центристская партия Эстонии" и пятерым предпринимателям: Александру Кофкину, Велло Кунману, Виллу Рейльяну, Хиллару Тедеру и Айвару Туулбергу.

Добавлен видеосюжет корреспондента "АК" Евгении Волохонской.

Редактор: Сергей Михайлов

судсависаар


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Тоомас Тынисте.Тоомас Тынисте.
"АК": арестованы принадлежащие министру финансов Тоомасу Тынисте два объекта недвижимости
Обновлено: 19:16 
Михаил Корб.Михаил Корб.
Михаил Корб утвержден генсеком Центристской партии
В зале суда.В зале суда.
Покупавший секс-услуги у несовершеннолетних мужчина получил семь с половиной лет тюрьмы
Исследование теневой экономики: ущерб от "зарплат в конвертах" составил 109 млн евро
Обновлено: 21:31 
Телеканалу ETV+ пока трудно достучаться до молодежи.Телеканалу ETV+ пока трудно достучаться до молодежи.
Важным источником информации телеканал ETV+ считают 43% русскоязычных жителей
ФОТО и ВИДЕО: в понедельник начался судебный процесс над Эдгаром Сависааром

В понедельник, 12 июня, Харьюский уездный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению в коррупции бывшего лидера Центристской партии, отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара.

Обновлено: 21:13 
В понедельник мониторинг интеграции представили журналистам.В понедельник мониторинг интеграции представили журналистам.
Мониторинг интеграции: все идет по плану, а где-то даже с опережением графика
Обновлено: 21:07 
Акция протеста в Москве.Акция протеста в Москве.
В России прошли массовые задержания на акциях протеста в госпраздник
Обновлено: 21:19 
Ольга Иванова, Эдгар Сависаар и Оудекки Лооне на приеме в посольстве РФ в Таллинне.Ольга Иванова, Эдгар Сависаар и Оудекки Лооне на приеме в посольстве РФ в Таллинне.
После суда Эдгар Сависаар пошел на прием в посольство РФ по случаю Дня России
ЭСТОНИЯ
Тоомас Тынисте, Юри Луйк, Сийм Кийслер и Яак Ааб принесли присягу в Рийгикогу.Тоомас Тынисте, Юри Луйк, Сийм Кийслер и Яак Ааб принесли присягу в Рийгикогу.
Четыре новых министра принесли должностную присягу
Обновлено: 21:28

В понедельник, 12 июня, должностую присягу в Рийгикогу принесли четыре новых члена правительства - министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия), министр обороны Юри Луйк, министр окружающей среды Сийм Кийслер и министр финансов Тоомас Тынисте (все - партия "Союз Отечества и Res Publica").

Место, где нашли тело девушки.Место, где нашли тело девушки.
Трагедия в Вильянди: подозреваемый в убийстве 17-летней девушки взят под стражу
Схема движения на перекрестке Хааберсти с 19 июня.Схема движения на перекрестке Хааберсти с 19 июня.
На перекрестке в Хааберсти с 19 июня изменится порядок движения
Андрес Херкель и Артур Тальвик.Андрес Херкель и Артур Тальвик.
Новым главой антикоррупционной комиссии Рийгикогу стал Андрес Херкель
Tallinna Kaubamaja полностью обвинится.Tallinna Kaubamaja полностью обвинится.
Универмаг Tallinna Kaubamaja расширится в 2,5 раза
Слева направо: Сийм Кийслер, Тоомас Тынисте, Юри Луйк, Юри Ратас и Керсти Кальюлайд.Слева направо: Сийм Кийслер, Тоомас Тынисте, Юри Луйк, Юри Ратас и Керсти Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд утвердила новых министров от IRL
Обновлено: 13:21
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Евродиректива о защите данных может затруднить электронную переписку врачей с пациентами
ИДА-ВИРУМАА
Кесклиннаская гимназия в Нарве.Кесклиннаская гимназия в Нарве.
Горсобрание Нарвы выделит на перестройку Кесклиннаской гимназии около 1 млн евро
Narva Vesi. Иллюстративное фото.Narva Vesi. Иллюстративное фото.
Госконтроль усмотрел в одной сделке Narva Vesi AS конфликт интересов
Работа художника из Мексики Фарида Руеда, который разрисует детский сад в Вильянди.Работа художника из Мексики Фарида Руеда, который разрисует детский сад в Вильянди.
В Нарве в рамках фестиваля Stencibility Центр культуры украсят настенным рисунком
Ида-Вируская центральная больница будет бороться с должниками.Ида-Вируская центральная больница будет бороться с должниками.
С июля пациентами-должниками Ида-Вируской центральной больницы займется инкассо-фирма
Горуправа Кохтла-Ярве.Горуправа Кохтла-Ярве.
В Кохтла-Ярве впервые оштрафовали квартирное товарищество
Мнение / Интервью
Андрей Крашевский.Андрей Крашевский.
Андрей Крашевский: неожиданный поворот на Ближнем Востоке – "во всем виноват Катар"

Обострившийся конфликт между Катаром и Саудовской Аравией, которая вместе с рядом других стран неожиданно обрушилась с резкой критикой на соседнюю суннитскую монархию и ввела против нее жесткие санкции, наглядно продемонстрировал трещины в антииранском альянсе, а также то, как меняющаяся ситуация в Сирии и Ираке перекраивает политические расклады в регионе.

"Политрулет" (5-11 июня)."Политрулет" (5-11 июня).
"Политрулет": футбольная лихорадка, капустное поле министров и вызывающий подозрения Сеэдер
Яна Тоом.Яна Тоом.
Яна Тоом: русскоязычный избиратель не узнает Центристскую партию, за которую голосовал
Виталий Белобровцев, медиаэксперт.Виталий Белобровцев, медиаэксперт.
Виталий Белобровцев: Национал-консерватизм как зеркало эстонской эволюции
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
товарищеский футбольный матч между командой Департамента полиции и погранохраны и финскими полицейскими.товарищеский футбольный матч между командой Департамента полиции и погранохраны и финскими полицейскими.
ФОТО: эстонские полицейские обыграли финских коллег в футбол в Нарве
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
В Нарве осудили 9 контрабандистов, переправлявших через границу сигареты, алкоголь и вьетнамцев
Отборочный матч ЧМ-2018 между сборными Эстонии и Бельгии закончился поражением эстонцев со счетом 0:2.Отборочный матч ЧМ-2018 между сборными Эстонии и Бельгии закончился поражением эстонцев со счетом 0:2.
Эстония проиграла Бельгии со счетом 0:2 в отборочном матче ЧМ-2018
Обновлено: 23:37 
ЗА РУБЕЖОМ
Председательство Председательство
Правительство Финляндии может распасться из-за смены руководства у националистов
Франция вновь голосует - на этот раз на парламентских выборах.Франция вновь голосует - на этот раз на парламентских выборах.
Партия Макрона побеждает в первом туре парламентских выборов во Франции
Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе.
Во Франции проходит первый тур парламентских выборов
Обновлено: 11.06
Танк Leopard.
В Латвию прибыла испанская техника батальона НАТО
Жители Украины празднуют отмену визового режима с ЕС.
Между Украиной и Евросоюзом заработал безвизовый режим
Ник Тимоти и Фиона Хилл.
Два советника премьер-министра Великобритании подали в отставку
ЭКОНОМИКА
Таллиннский трамвай.Таллиннский трамвай.
СМИ: испанские трамваи в Таллинне постоянно ломаются
Безработица в Эстонии сокращается.Безработица в Эстонии сокращается.
В мае число безработных в Эстонии упало ниже 30 000 человек
10.06
Ратас: финский и эстонский рынки труда тесно взаимосвязаны
10.06
Nokia сокращает 170 рабочих мест в Финляндии
10.06
Финансовая комиссия в понедельник обсудит последние дополнения к налогу на сладости
09.06
AS Eesti Meedia хочет купить портал недвижимости City24
09.06
СМИ: Калле Паллинг в совете Eesti Energia вел двойную игру в пользу VKG
СПОРТ
ФОТО и ВИДЕО: выигравшие "Ралли Сардинии" Тянак и Ярвеоя прибыли в Эстонию
Сборная Эстонии по волейболу.Сборная Эстонии по волейболу.
Сборная Эстонии по волейболу продолжает борьбу за выход во второй дивизион Мировой лиги
Юрген Зопп набирает форму.
Юрген Зопп вышел в основную сетку турнира в Лионе
Анетт Контавейт стремительно прогрессирует.
Анетт Контавейт переписала личный рекорд в рейтинге WTA
Владимир Иванов.Владимир Иванов.
Владимир Иванов поднялся в рейтинге ATP на пять мест
Отт Тянак.Отт Тянак.
Эстонец Отт Тянак выиграл первый в своей карьере этап чемпионата мира по авторалли
Обновлено: 11.06
Чемпион спринта не упустил случая поцеловать финишную прямую после своей победы, а затем предстал перед объективами в своей фирменной Чемпион спринта не упустил случая поцеловать финишную прямую после своей победы, а затем предстал перед объективами в своей фирменной
Ямайский бегун Усэйн Болт выиграл прощальную стометровку на родине
КУЛЬТУРА
Фестиваль гитарной музыки в Таллинне охватит стили от Южной Америки до северных стран
Фестиваль Tallinn Art Week наполнит улицы столицы искусством
Эстонский фильм "Встреча выпускников" занял 1-е место в кинопрокате в 2016 году
Финляндия.Финляндия.
В Эстонии отметили 100-летие Финляндии концертом, выставками и футбольными матчами
Обновлено: 10.06
РАЗНОЕ
На площади Вабадузе прошел концерт в честь столетия Финляндии
Обновлено: 10.06
ФОТО: акция "Утиное ралли" собрала более 92 000 евро для больных раком детей
Обновлено: 10.06
Парк Кадриорг.Парк Кадриорг.
Предстоящая неделя будет дождливой
ФОТО: "Страна Лотте" открыла летний сезон
Школьный ранец.Школьный ранец.
В Национальной библиотеке будущим первоклассникам из многодетных семей вручили ранцы
Последние новости
22:00
ВИДЕО ГОЛОВ: сборная Эстонии по футболу одержала волевую победу над Латвией Обновлено
21:36
ФОТО и ВИДЕО: выигравшие "Ралли Сардинии" Тянак и Ярвеоя прибыли в Эстонию
21:31
Исследование теневой экономики: ущерб от "зарплат в конвертах" составил 109 млн евро Обновлено
21:28
Четыре новых министра принесли должностную присягу Обновлено
21:19
В России прошли массовые задержания на акциях протеста в госпраздник Обновлено
21:13
ФОТО и ВИДЕО: в понедельник начался судебный процесс над Эдгаром Сависааром Обновлено
21:07
Мониторинг интеграции: все идет по плану, а где-то даже с опережением графика Обновлено
20:52
Актуальная камера 12.06.2017 (20:30)
20:46
Сборная Эстонии по волейболу продолжает борьбу за выход во второй дивизион Мировой лиги
20:24
Более 70% выпускников программы "Молодежь в школу" продолжили работать в сфере образования
19:21
Михаил Корб утвержден генсеком Центристской партии
19:16
"АК": арестованы принадлежащие министру финансов Тоомасу Тынисте два объекта недвижимости Обновлено
18:43
Трагедия в Вильянди: подозреваемый в убийстве 17-летней девушки взят под стражу
18:04
Покупавший секс-услуги у несовершеннолетних мужчина получил семь с половиной лет тюрьмы
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Топ читаемости
21:13
ФОТО и ВИДЕО: в понедельник начался судебный процесс над Эдгаром Сависааром Обновлено
11.06
ФОТО: в Нарва-Йыэсуу открыли пляжный сезон
13:34
СМИ: испанские трамваи в Таллинне постоянно ломаются
09:48
В Кохтла-Ярве впервые оштрафовали квартирное товарищество
12:46
Госконтроль усмотрел в одной сделке Narva Vesi AS конфликт интересов
22:00
ВИДЕО ГОЛОВ: сборная Эстонии по футболу одержала волевую победу над Латвией Обновлено
11.06
Трагедия в Вильянди: полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней девушки Обновлено
15:05
После суда Эдгар Сависаар пошел на прием в посольство РФ по случаю Дня России
14:52
Универмаг Tallinna Kaubamaja расширится в 2,5 раза
14:22
Горсобрание Нарвы выделит на перестройку Кесклиннаской гимназии около 1 млн евро
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 12.06.2017 (20:30)

новости "радио 4"
20:24
Более 70% выпускников программы "Молодежь в школу" продолжили работать в сфере образования
15:01
Судебный процесс над Сависааром продолжится во вторник
12:03
Министерство культуры: неравенство на рынке труда нужно искоренить
12:01
На этой неделе в ЕС вступает в силу новая регуляция роуминговых услуг
12:00
На рынке недвижимости в мае произошел скачок активности
11:59
Innove принимает ходатайтва на получение грантов для изучения языка
11:58
Открылись лагеря эстонского языка
11:57
Охотники призывают водителей к осторожности: в Эстонии у косуль начался гон
ПОГОДА
Иллюстративная фотография.
В понедельник во многих местах дождь, +13..+18
Эстония
Тоомас Тынисте, Юри Луйк, Сийм Кийслер и Яак Ааб принесли присягу в Рийгикогу.
Четыре новых министра принесли должностную присягу
Обновлено: 21:28
В понедельник мониторинг интеграции представили журналистам.
Мониторинг интеграции: все идет по плану, а где-то даже с опережением графика
Обновлено: 21:07
Таллиннские власти озоботились бесплатным питанием в детсадах.
Таллиннские власти намерены с 1 сентября ввести в детских садах бесплатное питание
Обновлено: 11.06
Полицейская машина.
Трагедия в Вильянди: полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Обновлено: 11.06
Евгений Осиновский.
Председателем Социал-демократической партии переизбран Евгений Осиновский
Обновлено: 11.06
Председатель Партии реформ Ханно Певкур.
Председатель Партии реформ Ханно Певкур нелестно отозвался о правительстве
За рубежом
Акция протеста в Москве.
В России прошли массовые задержания на акциях протеста в госпраздник
Обновлено: 21:19
Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе.
Во Франции проходит первый тур парламентских выборов
Обновлено: 11.06
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Эксперты: результаты выборов осложнят работу британского правительства
Обновлено: 09.06
Снос хрущевок в Москве.
В Госдуме РФ прошли слушания по скандальному закону о сносе хрущевок
Президент США Дональд Трамп.
Политолог: команда Трампа не ставит целью улучшить отношения с Москвой
Теракт в Лондоне.
По делу о терактах в Лондоне задержаны 12 подозреваемых
Обновлено: 04.06