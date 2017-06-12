ФОТО и ВИДЕО: в понедельник начался судебный процесс над Эдгаром Сависааром

В понедельник, 12 июня, Харьюский уездный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению в коррупции бывшего лидера Центристской партии, отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара.

До начала заседания член правления Союза неграждан Эстонии Людмила Андронова вручила Эдгар Сависаару букет цветов, который обвиняемый взял с собой в зал суда.

Участники процесса были немногословны. Одним из первых прибыл председатель Таллиннского горсобрания Калев Калло, передает служба новостей "Радио 4".

"Сегодня никаких мыслей на этот счет нет. Все только начинается. Не думаю, что я мог нарушить закон", - сказал Калло.

Присяжный адвокат Айвар Пильв, защищающий предпринимателя Александра Кофкина, заверил, что план действий у него имеется:

"План уже давно разработан. Ведь процесс начинается не сегодня, он уже долгое время идет", - отметил Пильв.

Сам Эдгар Сависаар, которого в инвалидном кресле ввезли в здание суда по боковому пандусу, общаться с прессой не пожелал. Прибывшие в качестве подсудимых предприниматели также были немногословны. Хиллар Тедер заявил, что взяток Эдгару Сависаару не давал. Не признает себя виновным и бизнесмен Айвар Туульберг.

Само заседание продлилось около 45 минут. Следующее состоится во вторник. На него по ходатайству адвоката Сависаара Оливера Няэеса вызвали председателя экспертной комиссии Института судебной медицины Эстонии Марику Вяли. Ей предстоит ответить на вопросы, возникшие у адвоката после ознакомления с составленным институтом экспертизой, согласно которой Сависаар способен принимать участие в судебных заседаниях.

Напомним, в начале прошлой недели экспертная комиссия Эстонского института судебной медицины направила в суд свое заключение, согласно которому Эдгар Сависаар, несмотря на состояние здоровья, способен принимать участие в судебных заседаниях, а в случае признания его виновным, отбывать и наказание.

В связи с этим Харьюский уездный суд отказался удовлетворить ходатайство адвоката Сависаара о прекращении судебного процесса в связи с состоянием здоровья подсудимого.

Эксперты считают, что во время судебных слушаний Сависаару должно быть гарантировано оказание неотложной медицинской помощи, в том числе присутствие врача во время судебных заседаний, также заслушивание его показаний на суде должно происходить в течение короткого периода времени.

Адвокат Сависаара Оливер Няэс представил ходатайство о прекращении уголовного дела на предварительном слушании 21 марта.

Адвокат также представил суду данные о здоровье своего подзащитного и заключение четырех врачей. Суд решил, что, хотя специалисты заявили, что судебное делопроизводство может быть связано с существенными рисками для здоровья Сависаара, часть их не обязательно осуществится.

Суд в понедельник не удовлетворил и второе ходатайство адвоката Сависаара — прекратить уголовное делопроизводство в связи с истечением разумного срока делопроизводства.

Госпрокуратура предъявила обвинения в коррупции отстраненному судом от должности мэра Таллинна Эдгару Сависаару, председателю горсобрания Калеву Калло, бывшему советнику горуправы Прийту Кутсеру, НКО "Центристская партия Эстонии" и пятерым предпринимателям: Александру Кофкину, Велло Кунману, Виллу Рейльяну, Хиллару Тедеру и Айвару Туулбергу.

Добавлен видеосюжет корреспондента "АК" Евгении Волохонской.