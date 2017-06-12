В понедельник начинается судебный процесс над Эдгаром Сависааром

В понедельник, 12 июня, Харьюский уездный суд приступает к рассмотрению уголовного дела по обвинению в коррупции бывшего лидера Центристской партии, отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара.

В начале прошлой недели экспертная комиссия Эстонского института судебной медицины направила в суд свое заключение, согласно которому Эдгар Сависаар, несмотря на состояние здоровья, способен принимать участие в судебных заседаниях, а в случае признания его виновным, отбывать и наказание.

В связи с этим Харьюский уездный суд отказался удовлетворить ходатайство адвоката Сависаара о прекращении судебного процесса в связи с состоянием здоровья подсудимого.

Эксперты считают, что во время судебных слушаний Сависаару должно быть гарантировано оказание неотложной медицинской помощи, в том числе присутствие врача во время судебных заседаний, также заслушивание его показаний на суде должно происходить в течение короткого периода времени.

Адвокат Сависаара Оливер Няэс представил ходатайство о прекращении уголовного дела на предварительном слушании 21 марта.

Адвокат также представил суду данные о здоровье своего подзащитного и заключение четырех врачей. Суд решил, что, хотя специалисты заявили, что судебное делопроизводство может быть связано с существенными рисками для здоровья Сависаара, часть их не обязательно осуществится.

Суд в понедельник не удовлетворил и второе ходатайство адвоката Сависаара — прекратить уголовное делопроизводство в связи с истечением разумного срока делопроизводства.

Госпрокуратура предъявила обвинения в коррупции отстраненному судом от должности мэра Таллинна Эдгару Сависаару, председателю горсобрания Калеву Калло, бывшему советнику горуправы Прийту Кутсеру, НКО Центристская партия Эстонии и пятерым предпринимателям: Александру Кофкину, Велло Кунману, Виллу Рейльяну, Хиллару Тедеру и Айвару Туулбергу.