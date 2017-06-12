Важным источником информации телеканал ETV+ считают 43% русскоязычных жителей

В ходе проведенного весной 2015 года мониторинга интеграции 68% русскоязычных жителей Эстонии считали важным создание телеканала ETV+. Сейчас не все эти люди считают этот канал важным источником информации. Так думают лишь 43%, а считают ETV+ внушающим доверие и вовсе 40% русскоязычных респондентов, следует из представленного в понедельник мониторинга интеграции.

Существовавшую и до создания ETV+ новостную программу "Актуальную камеру на русском языке" считают важным источником информации 62% русскоязычных жителей. "Радио 4" (38%) считают еще менее важным источником информации, чем ETV+.

При этом старшее поколение лучше относится к телеканалу (около 50%), чем молодежь до 35 лет, среди которых меньше трети открыли для себя ETV+. Для последних даже эстоноязычные интернет-порталы являются более важными источниками информации, чем телеканал на родном языке.

Зависит от возраста слушателей и популярность другой русскоязычной структуры Эстонского национального телерадиовещания (ERR) - "Радио 4". В связи с этим общественно-правовым СМИ следует большее внимание уделять современным решениям в сфере медиа.

Рейтинг важности источников информации среди русскоязычных: 1. Общение с друзьями, родственниками и знакомыми (81%), 2. Российские телеканалы (71%), 3. "Новости Эстонии" на ПБК (70%), 4. Общение с коллегами на работе (68%), 5. "Актуальная камера на русском языке" на ETV+ (62%), 6. Другие произведенные в Эстонии передачи ПБК (58%), 7. Эстонские газеты на русском языке (57%), 8. Эстонские новостные порталы на русском языке (54%), 9. Социальные сети (48%), 10. ETV+ (43%), 11. Другие русскоязычные радиостанции (43%), 12. Российские новостные порталы (39%), 13. "Радио 4" (38%).

Телеканал ETV+ начал вещание 28 сентября 2015 года.