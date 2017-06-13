Центристская партия возьмет на себя судебные расходы Эдгара Сависаара

По словам генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, правление партии решило поддержать экс-лидера центристов Эдгара Сависаара и взять на себя все расходы, связанные с начавшимся судебным процессом.

Как отметил Корб, руководство партии посчитало, что необходимо продолжить оказывать всяческую поддержку Эдгару Сависаару, но о какой сумме может идти речь – пока неизвестно.

"Партия не может оставить своего бывшего председателя один на один со своими проблемами. Мы не можем себе позволить забыть о человеке, который столько сделал как для партии, так и для Эстонии в целом", - сказал Корб.

Решение о финансовой помощи было принято, по словам Корба, исходя из того, что создатель партии находится в сложной ситуации, как из-за судебной тяжбы, так и по состоянию здоровья.

"Наши моральные принципы не позволили бы нам поступить по-другому, именно поэтому мы решили, что должны оказать Сависаару финансовую помощь. Учитывая, как его проблемы со здоровьем, так и те расходы, которые возникнут в ходе длительного судебного процесса", - объяснил Михаил Корб, отметив также, что Эдгар Сависаар по-прежнему работает в партии в качестве советника по историческим вопросам.