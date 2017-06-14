Перед повышением акцизов крупные торговцы алкоголем массово скупают пиво

Поскольку в июле Эстонию ожидает самое большое за последние годы разовое повышение акциза на легкий алкоголь, местные торговцы запаслись пивом в неимоверных количествах.

Об этом в среду, 14 июня, пишет Postimees, напоминая, что с 1 июля акциз на пиво повысится сразу на 50% - это означает, что полулитровая бутылка может подорожать на 20-30 центов.

Как производители пива, так и продавцы подготовились к резкому повышению акциза с особой старательностью.

"Таких предзакупок мы и припомнить не можем. Это невероятно", - оценил член правления Сакуского пивзавода Яан Хярмс. То же самое сказал и руководитель A. Le Coq Тармо Нооп, уточнив, что торговые сети начали пополнять свои запасы уже в марте.

То, что запасы пива пополнены, подтвердила фирма-собственник алкогольных магазинов Superalko и Cityalko Aldar Eesti. Более того, они взяли новый склад, чтобы вместить весь алкоголь со старой акцизной маркой. Запасы пополнили, но более осторожно, и все крупные торговые сети Эстонии.