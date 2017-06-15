Вчера в кинотеатре Apollo в Нарве состоялась премьера фильма "Рыба-мечта", который снимался в Усть-Нарве при участии российских и эстонских звезд кинематографа и который в ближайшие дни можно будет посмотреть на экранах кинотеатра.

Фильм-драма с элементами черной комедии рассказывает о скромном петербуржце Романе, который приезжает в Нарва-Йыэсуу уединенно заниматься научной работой. В один прекрасный день, купаясь в море, плохо умеющий плавать герой заплывает слишком далеко. Его жизнь спасает загадочная Хелена, и новый роман проходит весь путь от саморазрушительной страсти до избитой любовной истории. Роман с русалкой превращает жизнь мужчины в кромешный ад, лишая его трудоспособности и всей прежней жизни и приводя к неожиданной развязке. Для фильма характерны минималистичные виды природы и пустынные берега, где атмосфера может оказаться важнее содержания сцены.

По словам режиссера Антона Бильжо, сценарий фильма “Рыба-мечта” писался именно для съемок в Нарва-Йыэсуу. “Идея родилась именно здесь, в Нарва-Йыэсуу, – говорит он. – Это место много для меня значит — моя жена отсюда родом, у нас тут есть дом, в котором я отдыхаю последние пятнадцать лет… Я настолько "прикрепился" к Усть-Нарве, что мне сложно было думать о каком-то другом курорте. Фильм был бы невозможен без участия замечательных людей, которые здесь живут. Он буквально пропитан духом этих мест. Страшно рад, что "Рыба-мечта", наконец, доплыла туда, откуда началась, к своим родным балтийским берегам”.

В фильме снимались как зарубежные актеры — Владимир Мишуков, Максим Виторган и Андрей Бильжо из России, а также литовская актриса Северия Янушаускайте, так и актеры из Эстонии — Райн Толк, Юрий Власов, Тийна Таурите, Диана Клас, Екатерина Новосёлова, Тарво Вридолин, Андрес Пуустусмаа и Катарийна Тамм.

Картина "Рыба-мечта" стала фильмом-участником фестиваля "Кинотавр-2016". Лента была награждена премиями за лучшую мужскую и женскую роль на Фестивале российского кино в Онфлере, Франции, а также приз за лучшую мужскую роль на фестивале "Край Света" на Сахалине.

С 15 июня картину можно увидеть в кинотеатре Apollo в Нарве. Выйдет ли она в прокат других кинотеатров Эстонии, пока неизвестно.

Трейлер фильма: