Департамент статистики соберет сведения о месте жительства людей по данным геолокации телефона

Департамент статистики совместно с Тартуским университетом и фирмой Positium LBS OÜ, занимающейся обработкой больших данных с мобильных устройств, ищет до 22 июня добровольцев для исследовательской работы. Государственное учреждение хочет установить достоверное место проживание людей.

По данным Департамента статистики, фактическое место проживания каждого пятого жителя Эстонии не соответствует указанным ими адресам в регистре народонаселения.

Госучреждение хочет выяснить в ходе 12-месячного исследования, можно ли с помощью мобильного телефона установить реальное место проживания человека.

Зарегистрироваться для участия в исследовании можно на сайте департамента.