ФОТО: на ярмарке старинных вещей Classic Riders Fair в Нарве можно увидеть много интересного

В субботу в районе Липовой ямки в Нарве развернулась ярмарка старинных вещей. Участвовать в ярмарке могли все желающие, но лишь с одним условием – все продаваемые вещи должны быть старше 20 лет.

Купить на ярмарке можно было и старинную домашнюю утварь, украшения, награды и знаки отличия периода Второй мировой войны, а также и шуточные плакаты.

Помимо торговых рядов, на ярмарке была и выставка старой авто-мото техники. Можно было и прокатиться по променаду на мотоцикле с коляской.

Организатором ярмарки выступил известный в регионе Клуб любителей старинных мотоциклов Classic Riders