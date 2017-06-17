В Москве стартовал бронепробег "Дорога мужества"

В Москве сегодня стартовал необычный бронепробег "Дорога мужества" - 15 единиц бронетехники за несколько дней должны преодолеть расстояние от Москвы до Бреста, чтобы 22 июня принять участие в мероприятиях, посвященных очередной годовщине начала Великой Отечественной войны.

Перед стартом вся техника и личный состав были окроплены святой водой. Это, по мысли организаторов мероприятия, поможет людям и, главное, машинам преодолеть 2300 километров по дорогам России и Белоруссии.

"Век бронемашины, танка, БТР в бою очень недолог. Поэтому для этой техники, даже хоть она и не времен Великой Отечественной, это довольно серьезное и суровое испытание", - рассказал технический руководитель Военно-технического общества Евгений Гайн.

В России приобрести такую машину не очень сложно. Армия берет на вооружение новые образцы техники, а старые просто продает в частные руки.

"Этот бронеавтомобиль БДРМ-2 - мой, личный. Зарегистрирован в Государственной технической инспекции, Ростехнадзоре, имеет тракторные номера и учет, страховку", - пояснил Гайн.

В общем, ездить на такой машине можно вполне законно. Но сколько же она стоит?

"Я купил в виде корпуса, с изношенными узлами и агрегатами. Было чуть больше, чем 300 тысяч - ну по цене легковушки. Но потом, конечно, вложил много сил собственных и средств на восстановление этой техники", - добавил Гайн.

От Москвы до Бреста колонна военной техники рассчитывает добраться с остановками за пять дней - к 22 июня.