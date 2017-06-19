В понедельник Рийгикогу принял закон о налоге на подслащенные напитки

В понедельник, 19 июня, в Рийгикогу 52 голосами был принят закон о налоге на подслащенные напитки.

Налогом облагается напиток, содержание сахара в котором составляет по крайней мере 5 грамм на 100 миллилитров или напиток, в который добавлены подсластители. Налоговая ставка зависит от объема содержащегося в напитке сахара или от добавленного подсластителя.

К подслащенным также относятся и приготовленные на молочной основе напитки или молочные напитки, которые содержат сахар или подсластители. К ним можно отнести, например, сладкие питьевые йогурты, кефир, сладкое растительное молоко.

Ставка налога на литр напитка, содержащего концентрацию сахара в 5-8 граммов на 100 мл напитка составит 10 центов на литр. Напитки с более высокой концентрацией сахара будут облагаться налогом в 30 центов.

Налоговая ставка на подслащенные подсластителями напитки также составит 10 центов на литр. Напитки, содержащие сахара или подслащающие вещества в соответствии с указанными в законе количествами, облагаются налогом так же, как содержащие сахар напитки. Подслащенный напиток, который следует употреблять разбавленным, облагается для производителя налогом, предусмотренным для концентрации подсластителя в получающемся после разведения напитке.

Чтобы у потребителя была возможность разобраться с новшествами, с 1 января 2018 года устанавливается ставка налога в 30 центов на напитки с концентрацией сахара в 10 и более граммов на 100 млн, с 1 января 2019 года эта ставка распространится на напитки с содержанием подсластителя в 9 граммов на 100 млн и более, а с 1 января 2020 года — с содержанием подсластителя в 8 граммов на 100 млн и более.

В соответствии с решением правительства, об исключениях по налогам смогут ходатайствовать производители натуральных соков, молочных напитков и йогуртов, от налога будут освобождены те подслащенные йогурты, что используются для производства других напитков, продуктов питания, лекарств и в прочем производстве.

Согласно принятому закону, напиток облагается налогом, когда покидает склад и становится доступным для потребления. Налогом облагаются только те напитки, которые поступают в продажу в Эстонии. Отправленные из Эстонии напитки налогом не облагаются.

Также не будут облагаться налогом все напитки, которые будут доставлены в торговые точки до 1 января 2018 года. Склады торговых точек меньше, чем промежуточные склады, поэтому в целях уменьшения административной нагрузки, находящиеся там товары облагаться налогом не будут.

От обложения подслащенных напитков налогом Министерство финансов ожидает поступления в бюджет в 2018 году почти 15 млн евро, в 2019 году — 16 млн евро, а в 2020 году — 17 млн евро .

Закон вступит в силу 1 января 2018 года.