В Ида-Вирумаа мошенники проворачивают схему с якобы потерянным кошельком

За последний месяц в полицию обратились несколько человек, ставшие жертвой мошенничества и лишившиеся денег в Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ. Мошенники проделывают схему с якобы потерянным кошельком, выманивая у жертвы сведения о его банковской карте, которые они незаметно крадут и затем снимают с нее все деньги.

Один из злоумышленников как бы случайно роняет свой кошелек и продолжает спокойно идти дальше. Второй участник мошеннической схемы подталкивает выбранную жертву к тому, чтобы посмотреть содержимое кошелька. После этого на место возвращается его владелец, который начинает обвинять нашедших кошелек - сообщника и жертву - в пропаже своей банковской карточки.

Далее все дружно идут проверять в ближайшем банкомате банковскую карточку жертвы. Сбитая с толку жертва вводит в банкомат карту и PIN-код, который мошенники запоминают. После этого они незаметно забирают у жертвы банковскую карту и позже снимают со счета наличные. По имеющейся у полиции информации, злоумышленники обращались к жертвам на русском языке.

Руководитель отдела Йыхвиской полиции Эне Муттика говорит, что мошенникам удается запутать своими разговорами жертв настолько, что люди забывают самые элементарные правила безопасности. "Свою банковскую карточку и PIN-коды нельзя ни в коем случае передавать чужим людям. В случае, если ваша банковская карта пропала, об этом следует незамедлительно проинформировать банк, чтобы он закрыл карточку", – добавила Муттика.

Всех, кто столкнулся с похожей ситуацией, полиция просит сообщить об этом по номеру 337 2589, электронной почте jelena.kuusik@politsei.ee или короткому номеру 112.