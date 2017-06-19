Суд признал бывшего нарвского префекта виновным в подделке документов

В понедельник, 19 июня, Вируский уездный суд признал бывшего нарвского префекта Артура Пярноя виновным в подделке документов, однако оправдал его по статье о присвоении денег.

В Нарвском судебном доме было оглашено решение по делу, в котором Пярноя обвиняли в присвоении 19 173,49 евро, подделке документов и их использовании. Суд оправдал Пярноя по статье о присвоении денег, но наказал его за подделку документов и использование фальшивых документов денежным взысканием в размере 1369 евро, сообщил корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь судов первой и второй инстанций Янар Филиппов.

Суд признал виновной в подделке документов и Диану Кожину, наказав ее штрафом в размере 936 евро.

А вот фирму Sidiv Õigusbüroo, получившую обвинение в подделке и использовании фальшивых документов как юридическое лицо, оправдали.

Как писал rus.err.ee ранее, согласно обвинению, будучи членом правления фирмы Sidiv Õigusbüroo OÜ, Пярноя присвоил в 2013 году находящиеся во владении предприятия, но принадлежащие другому человеку 19 173,49 евро.

Речь идет о 300 000 крон, которые этот человек одолжил фирме на основании заключенного 22 июля 2008 года договора о займе.

Согласно обвинению, Пярноя подделал договор займа и представил суду фальшивый договор вместе с заявлением.

Следствие выявило, что Пярноя действовал с целью оставить эти деньги своей фирме и себе, подделав и представив суду поддельные документы.

Суд же решил, что нет доказательств того, что предполагаемый пострадавший одолжил 300 000 крон фирме Sidiv. Однако договор о займе был оформлен задним числом. По мнению экспертов, впервые договор был составлен, отпечатан и подписан Пярноя и Кожиной только лишь в 2012 или 2013 году. Поэтому они были признаны виновными в подделке документов. А фирма была оправдана, поскольку так и не было найдено ни одного факта, говорящего о том, что подделка документов произошла в интересах Sidiv Õigusbüroo OÜ.

Решение суда еще не вступило в силу. Апелляцию можно подать в течение ближайших 15 дней.