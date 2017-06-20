Игорь Грязин возглавил парламентскую группу в поддержку достоинства Рийгикогу.

Члены Рийгикогу создали группу в поддержку достоинства Рийгикогу. Председателем был избран Игорь Грязин. Как он пояснил, депутаты интуитивно понимают, что хорошо, а что - плохо, но выразить этого не могут.

По словам Грязина, цель группы – обеспечить нормальную, спокойную и корректную рабочую среду, которая позволила бы сконцентрироваться на политической деятельности.

"В некоторой степени, это – круглый стол депутатов Рийгикогу, где мы, не опираясь на правила регламента, можем обсудить рабочие вопросы. Например – как должен выглядеть график работы и как с умом использовать закон о регламенте, чтобы искусственно не растягивать заседания. Слаженная и нормальная организация нашей работы – часть достоинства парламента", – сказал Грязин.

Он добавил, что проблема группы поддержки – не действующие правила. "Мы исходим из наших личных интуиции и опыта. Интуитивно мы же понимаем, что хорошо, а что – плохо, но выразить это не можем", – отметил Грязин.

В группу поддержки также входят Юри Адамс, Андрес Аммас, Криста Ару, Тоомас Юргенстейн, Тийна Кангро, Яанус Карилайд, Тоомас Кивимяги, Хельмен Кютт, Лаури Луйк, Яак Мадисон и Барби Пильвре.

Депутатские объединения позволяют отдельным членам и фракциям Рийгикогу привлекать внимание к конкретной теме, поддерживать и защищать интересы определенной сферы жизнедеятельности.

В общей сложности XIII созыв Рийгикогу сформировал 57 депутатских групп и 72 объединения.