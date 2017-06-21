На Нарвском водохранилище будут установлены помечающие границу с Россией вехи

Этим летом департамент полиции и погранохраны Эстонии установит в приграничной с Россией акватории Нарвского водохранилища около полусотни новых вех — плавучих предостерегающих знаков навигационной обстановки, предназначенных для указания фарватеров и ограждения навигационных опасностей.

"Летом этого года Департамент полиции и погранохраны планирует установить в режимной пограничной зоне в акватории Нарвского водохранилища около 40 новых вех", - сообщила BNS руководитель бюро пограничной охраны Хелен-Нейдер Веэрме.

По ее словам, на реке Нарове остаются ранее установленные на линии границы легкие буи. "Как и легкие буи, вехи устанавливаются с целью сделать видимой границу всем, кто перемещается в приграничной акватории, упредить возможные нарушения границы и попадание в приграничную зону", - пояснила Нейдер-Веэрме.

Сейчас приграничную акваторию на реке Нарове и Нарвском водохранилище обозначают установленные весной этого года совместно с российскими пограничниками 178 легких буев.