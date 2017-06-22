Новым мэром Калласте стал старейшина волости Пейпсияэре

Городское собрание Калласте выбрало новым мэром города Александра Широкова (39) - старейшину волости Пейпсияэре, который с 2014 года состоит в Центристской партии.

Выборы нового мэра прошли накануне на очередной сессии законодательного органа. На кресло градоначальника было два претендента - Александр Широков и исполняющая обязанности мэра Калласте, заведующая городской социальной службой Виктория Иванова.

Больше голосов - 5 против 4 - отдали за Широкова.

"Александр Широков может сыграть главную роль в реализации административной реформы в нашем регионе, в ходе которой Калласте предстоит объединение с волостями Алатскиви, Пейпсияэре, Пала и Вара. К тому же он уже занимается этой реформой, находясь у власти в Пейпсияэре. В первую очередь ждем от него, чтобы в ходе объединения интересы Калласте были бы максимально учтены. На данный момент наш город находится не в самой лучшей позиции на фоне остальных самоуправлений. И в финансовом плане - у города большие долги -, и не только", - сказала корреспонденту портала rus.err.ee голосовавшая за Широкова депутат Кристина Феклистова, прежде входившая в состав фракции избирательного союза "Калласте - наш дом".

Член бывшей правящей фракции избирательного союза "Калласте - наш дом" Елена Лаврова сказала, что в назначении на пост мэра нового человека нет никакого смысла.

"Новому мэру предстоит работать в этой должности всего 4 месяца. Мы посчитали, что с этой ролью вполне могла бы справиться Виктория Иванова. Какой смысл начинать все передряги снова? Я лично не одобряю и то, что Широков будет руководить исполнительной властью в двух самоуправлениях одновременно. Но может, конечно, он настолько хороший управленец, что справится. И все же я голосовала против него", - рассказала Лаврова.

Осенью 2013 года выборы в Калласте выиграл избирательный союз "Калласте - наш дом", который возглавлял Федор Плешанков. Союз получил 6 из 9 мест в горсобрании, а Плешанов стал председателем горсобрания. Однако в апреле 2017 года расклад сил в законодательном органе поменялся. Плешанкова осудили за коррупцию и внутри правящей фракции произошел раскол.

"Федор Плешанков держал всю коалицию вместе, а после его ухода она развалилась. В итоге нас осталось четверо", - сказала Елена Лаврова.

Отставка Кулькова

Предыдущий мэр Геннадий Кульков лишился своего поста 29 мая. Во время заседания горсобрания отставку Кулькова поддержали пять депутатов, четыре народных избранника были против.

Выражение недоверия градоначальнику инициировали депутаты Яак Юпрус, Андрес-Андрей Хансман и Кристина Феклистова. Они были недовольны действиями Кулькова по защите интересов Калласте в ходе административной реформы, а также тем, как используется местный судоремонтный стапель.

Помимо этого они считают, что Кульков утратил доверие из-за того, что предоставляет горсобранию неточную информацию, а также оказался неспособен к диалогу и конструктивному сотрудничеству.

Сам Геннадий Кульков все обвинения назвал надуманными.