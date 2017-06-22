"Радио 4" вернуло себе титул самой популярной радиостанции Эстонии на русском языке

Свежее исследование аудитории радиостанций Эстонии, проведенное фирмой Kantar Emor, показало, что среди вещающих на русском языке радиостанций наибольшей популярностью вновь пользуется общественно-правое "Радио 4", которые возглавило рейтинг впервые с зимы 2016 года, обогнав своего основного конкурента "Русское радио".

Согласно результатам исследования, в весенний период (с апреля по май) волны "Радио 4" ловили на своих радиоприемниках 145 000 человек в неделю. Аудитория "Русского радио" составляла 131 000 человек. На третьем месте по популярности среди вещающих на русском языке радиостанций было "Народное радио" с еженедельной аудиторией 119 000 человек.

По сравнению с зимним периодом аудитория "Радио 4" выросла на 21 000 человек, аудитория "Народного радио" - на 24 000. Число слушателей "Русского радио" выросло на 3000.

Самым популярным радио в Эстонии является вещающее на государственном языке Vikerraadio, аудитория которого весной составляла 285 000 человек.

Если рассматривать число слушателей в день, то здесь с показателем в 197 000 человек также лидирует Vikerraadio, а "Радио 4" занимает четвертое место - 96 000 слушателей.