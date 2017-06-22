В Петербурге за наркоторговлю задержали бывшего нарвского боксера Алексея Филипьева

В Выборгском районе Петербурга 20 июня полиция после продолжительной погони за наркоторговцами задержала трех человек, среди них оказался гражданин Эстонии, уроженец Нарвы, Алексей Филипьев, который был за рулем бронированного Land Cruiser, пытавшегося уйти от полиции с простреленными покрышками.

29-летний Алексей Филипьев родился в Нарве. С детства увлекается боксом, занимался в клубе "Мере", в подростковом возрасте занимал первые места на местных и международных турнирах.

В 2013 году он получил вид на жительство в России, часто гостил в Петербурге. Имеет временную регистрацию на Старорусской улице в "резиновой" квартире, судя по количеству жильцов, пишет "Фонтанка".

После погони и задержания из автомобиля Land Cruiser изъяли пакет с белым порошком общей массой почти один килограмм.

Филипьев после задержания потребовал эстонского переводчика.

В машине также находился 43-летний Виталий Куликов. Он переехал Петербург из Липецка. С 90-х годов работал частным охранником. Живет в Сосновом Бору. Работал на строительную компанию "Питер-град" у бизнесмена Анатолия Рахина, осужденного в 2014 году по делу "черных риелторов".

И 52-летний полковник полиции в отставке Алексей Харлашин. Он около двадцати лет отслужил в УМВД по Адмиралтейскому району, а также был начальником полиции в Невском районе.