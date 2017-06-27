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Все обвиняемые по делу о коррупции в Нарве подали кассации в Госсуд ({{commentsTotal}})

Госсуд.
Госсуд. Автор: Postimees/Scanpix
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Фигуранты масштабного уголовного дела о коррупции во властных структурах Нарвы оспорили обвинительный приговор Тартуского окружного суда от 19 мая текущего года.

Об этом корреспонденту портала сообщила пресс-секретарь суда второй инстанции Криста Тамм.

По ее словам, кассационные жалобы представили защитники депутата Нарвского горсобрания Федора Овсянникова, бывшего вице-мэра Нарвы Андрея Филлипова и предпринимателей Александра Арсентьева и Сергея Хамицкого.

Госсуд пока не занял позиции по кассациям.

Напомним, 19 мая Тартуский окружной суд оставил без изменений приговор Вируского уездного суда от 7 апреля 2014 года о назначении Андрею Филиппову, Федору Овсянникову, Сергею Хамицкому и Александру Арсентьеву различных сроков тюремного заключения, но посчитал, что реальное пребывание за решеткой для каждого из них следует заменить двухлетним испытательным сроком. Испытательный срок начнет отсчитываться с даты вынесения приговора.

История вопроса

Тартуский окружной суд рассматривал дело уже в третий раз и в новом составе, поскольку в декабре 2016 года такое постановление вынес Государственный суд. Если в 2015 году окружной суд принял то же решение, что и сегодня, то в 2016-м он оправдал всех фигурантов дела по всем пунктам обвинения.

Коллегия по уголовным делам Госсуда 5 декабря посчитала, что в апреле 2016 года окружной суд при оценке законности действий по слежке существенно нарушил уголовно-процессуальное законодательство, и это послужило основанием для отмены решения окружного суда и уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но с новым составом суда.

"Для того, чтобы решить, как реагировать в этом конкретном случае на разумное превышение полномочий следствия, суду пришлось рассмотреть вопрос о том, в какой степени были нарушены права обвиняемых в течение разумного периода времени, и, с другой стороны, учесть общественный интерес к данному делу", говорится в решении коллегии.

Прокуратура прошлой весной 2016 года обжаловала в Госсуде решение Тартуского окружного суда, которое отменяло решение Вируского уездного суда от 7 апреля 2014 года, согласно которому Федор Овсянников, Сергей Хамицкий, Александр Арсентьев и Виктор Белснер были признаны виновными в коррупционном преступлении, Андрей Филиппов - в получении взятки и содействии коррупционному преступлению, а Хамицкий еще и в даче взятки.

Окружной суд своим решением оправдал мужчин по этим пунктам обвинения. Он посчитал, что у прокуратуры не было оснований для получения разрешения на проведение слежки, прослушивание разговоров фигурантов дела и иные способы секретного сбора информации.

По оценке окружного суда, эти методы были незаконными, а значит и доказательства, которые были получены таким путем, не имеют законной силы. Именно на этих доказательствах, напомним, по сути и было выстроено все обвинение.

Окружной суд рассматривал дело повторно, поскольку ранее обвинения развалились в Госсуде

Напомним, Госсуд 14 декабря 2015 года обнародовал решение по кассации депутата городского собрания Нарвы Федора Овсянникова, признанного судами двух инстанций виновным в получении взятки и торговле влиянием. Госсуд отменил обвинительные решения судов низших инстанций и отправил дело о коррупции на пересмотр в окружной суд, который должен вынести новое решение с учетом всех замечаний Госсуда. По сути, это означает оправдание виновных.

Поскольку по делу в качестве обвиняемых проходили еще несколько бизнесменов и бывший вице-мэр Нарвы Андрей Филиппов, то они тоже, по сути, оправданы судом высшей инстанции. Кроме этого, им должны вернуть ранее взысканные судебные издержки, а Филиппову вернуть еще и 459 евро, которые ему назначили суды низших инстанций в качестве альтернативы конфискации имущества.

Госсуд посчитал, что обвинение было построено на свидетельских показаниях, которые не могут заменить прямых улик, а значит дело должно трактоваться в пользу обвиняемых. Более того, Госсуд счел недопустимым использование в качестве доказательств по делу материалов, полученных в ходе слежки, которую не санкционировал суд. Правда, решение о законности или незаконности собранных во время слежки данных должен вынести окружной суд, поэтому эпизод этого уголовного дела, касающийся взяточничества или так называемых "откатов" будет рассмотрен повторно.

Госсуд направил дело о коррупции в Нарве на новое рассмотрение

Так же в решении Госсуда говорится о том, что чиновники принимали решения в пользу тех или иных фирм, потому что им угрожали увольнением, однако из материалов следствия не ясно, на каком основании их могли уволить. Ответственность за принятие решений по госпоставкам лежит на заказчике и лицах, официально его представляющих, однако Закон о госпоставках не регулирует доступ к процессу третьих лиц, поэтому в обвинении Федора Овсянникова не было доказано, поступал он законно или нет.

Кроме этого, Госсуд счел недоказанным обвинение в торговле влиянием, поскольку осталось неясным, было ли это незаконное влияние или законное лоббирование.

В итоге Федор Овсянников, Андрей Филиппов, Александр Арсентьев, Виктор Белснер и Сергей Хамицкий, по сути, оправданы Госсудом.

Это решение Госсуда дает возможность осужденному в 2012 году в рамках согласительного производства по этому же коррупционному делу предпринимателю Геннадию Фанфоре потребовать собственного оправдания.

Вируская окружная прокуратура, готовившая обвинительное заключение, была не согласна с решением Госсуда, однако комментировать его решение отказалась.

Обвинение

Напомним, что согласно обвинению прокуратуры, в 2008 - 2011 году Федор Овсянников, как член конкурсной комиссии по госпоставкам, используя свое влияние, и предприниматель Геннадий Фанфора (Фанфора в рамках согласительного производства уже был наказан - прим. ред.) при распределении городских строительных подрядов среди фирм, используя различные схемы, получали 10-процентные "откаты" от сумм строительных контрактов.

Кроме этого, Федор Овсянников обвиняется в требовании взятки с предпринимателя. В 2010 году одна фирма для участия в проекте, финансируемом из Европейского социального фонда, хотела получить помощь от города для обеспечения доли самофинансирования. Федор Овсянников за положительное решение со стороны города потребовал с предпринимателя взятку, фирма отказалась платить. В суде первой инстанции прокурор отозвал обвинение в получении взятки.

Бывший вице-мэр Нарвы по хозяйственным вопросам, в сферу которого входили и строительные подряды, Андрей Филиппов, согласно обвинению прокуратуры, в октябре - ноябре 2010 года отдал одной фирме подряд на проведение всех аварийных ремонтных работ на городских объектах без конкурса, а за это фирма отремонтировала квартиру родственника чиновника со скидкой. Кроме того, стороны договорились, что при необходимости Филиппов получит и другие льготы.

Первый обвиняемый по делу о коррупции в нарвских эшелонах власти получил судебный приговор в 2012 году. Бизнесмен Геннадий Фанфора, обвиняемый в нечестной конкуренции и даче взятки, получил денежное наказание в размере более 10 000 евро. Дело Геннадия Фанфоры, обвиняемого прокуратурой в нечестной конкуренции и даче взятки за победу на городских тендерах, рассматривалось в рамках согласительного производства.

Вируский уездный суд признал бизнесмена виновным и назначил ему в качестве наказания штраф в размере более 5000 евро, но поскольку он провёл за решёткой 63 дня, общая сумма штрафа сократилась до 2580 евро. Кроме этого, суд заменил наказание в виде конфискации имущества денежной компенсацией в размере 9268 евро.

Редактор: Сергей Михайлов

коррупцияовсянниковфилипповуголовное делохамицкийарсентьевсудыкассация


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