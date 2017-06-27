СМИ: в среду Сависаар объявит о создании своего списка

В среду, 28 июня, бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар и его сторонники объявят о создании своего избирательного списка для участия в выборах в Таллиннское городское собрание.

Об этом сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на радионовости ERR.

По сведениям СМИ, во главе списка выйдет сам Эдгар Сависаар. Из членов Рийгикогу в него войдут Оудекки Лооне и Ольга Иванова. Весьма вероятно, что по этому же списку будет баллотироваться и депутат Европейского парламента Яна Тоом. Все политики - члены Центристской партии.

Официальное подтверждение информации о создании списка, очевидно, произойдет в среду, когда его участники дадут пресс-конференцию.

Так называемый список Сависаара создаст серьезную конкуренцию списку Центристской партии в Таллинне, которая уже много лет единолично правит в эстонской столице.

Вместе с тем парламентарии-центристы, которые намерены баллотироваться по внепартийному списку, не собираются разваливать правящую коалицию и обещают дальнейшую поддержку возглавляемому Юри Ратасом правительству.

"Я не могу себе представить ситуацию, когда один из основателей партии Эдгар Сависаар, который 25 лет был ее председателем, в условиях, когда поддержка партии высокая, когда партия разработала сильную программу для Таллинна и Эстонии, решит в один день баллотироваться по списку избирательного союза. Я не могу себе это представить”, - комментировал на прошлой неделе нынешний лидер центристов Юри Ратас.