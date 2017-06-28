Новые цены на вывоз мусора в Нарве начнут действовать с 26 июля

Нарва по результатам проведенного весной нынешнего года тендера заключила новый договор с фирмой Ekovir OÜ, который начнет действовать с 26 июля. В зависимости от объема мусорного мешка или контейнера цена вывоза мусора либо увеличится почти 400%, либо уменьшится на 40%.

С 26 июля в Нарве действует новый договор об указании услуги организованного сбора и вывоза отходов с фирмой OÜ Ekovir

Критерием выбора победителя конкурса была наименьшая цена за опустошение контейнеров. Наименьшую цену за опустошение контейнеров предложило предприятие OÜ Ekovir, предложение которого и было признано успешным.

Цена на вывоз мусора зависит от объема мусорного мешка или контейнера. Например, одноразовый вывоз 150-литрового мешка с мусором подорожает почти на 400% с нынешних 0,36 евро, до 1,42 евро. А одноразовое опустошение трехкубового контейнера подешевеет почти на 40% с нынешних 9,72 евро до 6 евро.

Подробнее с действующими ценами можно познакомится на сайте фирмы Ekovir, с новыми ценами можно познакомится на сайте Нарвы.

Первый договор с фирмой Ekovir OÜ власти Нарвы заключили в апреле 2014 года.