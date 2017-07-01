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LIVE: в первом тайме матча между Португалией и Мексикой счет не открыт ({{commentsTotal}})

В борьбе за 3-е место в Кубке конфедераций встречаются Португалия и Мексика.
В борьбе за 3-е место в Кубке конфедераций встречаются Португалия и Мексика. Автор: REUTERS/Scanpix
Спорт
Спорт
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В воскресенье, 2 июля, в Москве на стадионе "Спартак" проходит матч за третье место Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики по футболу. В прямом эфире поединок показывает телеканал ETV+. Трансляция доступна и на портале rus.err.ee.

Первый тайм матча за третье место Кубка конфедераций по футболу между сборными Португалии и Мексики закончился вничью 0:0.

На 13-й минуте судья назначил пенальти в ворота сборной Мексики, но мексиканский вратарь отразил мяч, который пытался забить Андре Силва.

На телеканале ETV+ встречу комментируют журналист ERR Алексей Маргиев и футбольный эксперт, главный тренер сборной Эстонии по футзалу Дмитрий Скиперский. Начало трансляции на rus.err.ee в 14:50.

Сборные Мексики и Португалии уже встречались на групповом этапе. Тогда поединок завершился боевой ничьей - 2:2. На голы Рикардо Куарежмы и Седрика Суареша мексиканцы ответили меткими ударами Хавьера Эрнандеса и Эктора Морено.

В матче за третье место португальцам не поможет их лидер Криштиану Роналду. Тренерский штаб сборной разрешил игроку мадридского "Реала" уехать, чтобы увидеть своих новорожденных детей. У Роналду недавно на западном побережье США родилась двойня (Ева и Матео) от суррогатной матери. 

Кубок конфедераций-2017

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

После группового этапа турнир покинули Россия, Австралия, Новая Зеландия и Камерун.

В полуфиналах сборная Чили по пенальти (3:0) обыграла Португалию, а команда Германии разгромила Мексику - 4:1.

В воскресенье, 2 июля, в финале, который пройдет в Санкт-Петербурге, встретятся сборные Чили и Германии.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций проходит без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.

Редактор: Виктор Сольц

кубок конфедераций


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