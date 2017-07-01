ВИДЕО ГОЛОВ И МАТЧА: Португалия выиграла у Мексики и заняла 3-е место в Кубке конфедераций

В воскресенье, 2 июля, в Москве на стадионе "Спартак" прошел матч за третье место Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики по футболу. В прямом эфире поединок показывал телеканал ETV+. Трансляция была доступна и на портале rus.err.ee.

В составе победителей забитыми мячами отметились Пепе (90-я минута) и Адриен Силва (104, с пенальти), еще один мяч в свои ворота забил защитник сборной Португалии Луиш Нету (54). На 106-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник португальцев Нелсон Семеду, на 112-й минуте вторую желтую карточку получил защитник мексиканцев Рауль Хименес. На 120-й минуте был удален главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио за споры с арбитром.

На 16-й минуте нападающий португальцев Андре Сильва не реализовал пенальти. Этот 11-метровый удар был назначен после использования главным судьей встречи Фахадом Аль Мирдаси системы видеопомощи арбитрам.

Лучшим игроком матча был признан голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа.

На телеканале ETV+ встречу комментировали журналист ERR Алексей Маргиев и футбольный эксперт, главный тренер сборной Эстонии по футзалу Дмитрий Скиперский.

Видео всего матча:

NB! Просмотр видеоматериала доступен только на территории Эстонии.

Перед матчем

Сборные Мексики и Португалии уже встречались на групповом этапе. Тогда поединок завершился боевой ничьей - 2:2. На голы Рикардо Куарежмы и Седрика Суареша мексиканцы ответили меткими ударами Хавьера Эрнандеса и Эктора Морено.

В матче за третье место португальцам не поможет их лидер Криштиану Роналду. Тренерский штаб сборной разрешил игроку мадридского "Реала" уехать, чтобы увидеть своих новорожденных детей. У Роналду недавно на западном побережье США родилась двойня (Ева и Матео) от суррогатной матери.

Кубок конфедераций-2017

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

После группового этапа турнир покинули Россия, Австралия, Новая Зеландия и Камерун.

В полуфиналах сборная Чили по пенальти (3:0) обыграла Португалию, а команда Германии разгромила Мексику - 4:1.

В воскресенье, 2 июля, в финале, который пройдет в Санкт-Петербурге, встретятся сборные Чили и Германии.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций проходит без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.