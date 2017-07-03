Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в мае вырос на 7%

Объем пассажирских перевозок по железной дороге Эстонии в мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 7,1% (45 000 человек) до 675 000 пассажиров.

Такие данные корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Департаменте статистики, отметив, что по сравнению с апрелем в мае объем пассажирских перевозок вырос на 13,4% или на 80 000 человек.

При этом майский показатель пассажиропотока стал рекордным для этого месяца за последние 22 года. Выше он был лишь в мае 1995 года, когда услугами поездов в Эстонии воспользовались 792 тысячи пассажиров.

В Эстонии внутренними пассажирскими перевозками по железной дороге с 1 января 2014 года занимается только фирма Elron.