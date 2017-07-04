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Эстония закупит автоматов на 75 млн евро ({{commentsTotal}})

Эстония купит автоматов на 75 млн евро.
Эстония купит автоматов на 75 млн евро. Автор: AFP/Scanpix
Эстония
Эстония
BNS

Государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер на покупку автоматического огнестрельного оружия и дополнительного снаряжения к нему. Ориентировочная стоимость контракта 75 млн евро.

Планируется закупить для 1-й и 2-й пехотных бригад новое автоматическое огнестрельное оружие калибром 5,56-мм и 7,62-мм.

Наряду с Силами обороны в тендере участвуют также Министерство юстиции и Департамент полиции и погранохраны, которые также собираются перевооружаться. Технические спецификации составлены под руководством Сил обороны.

Согласно намеченному тендерному договору, планируется купить в период с 2018 по 2021 около 11 000 единиц автоматического огнестрельного оружия. Кроме того, рамочный договор должен допускать дополнительную покупку до 18 000 единиц автоматического оружия в период до 2024 года.

Максимальная ориентировочная стоимость тендера составляет 75 млн евро. Это один из самых объемных и важных тендеров в области вооружения на предстоящее десятилетие наряду с планируемой покупкой южнокорейских самоходных артиллерийских установок K-9 и закупкой боеприпасов.

Редактор: Артур Тооман

вооруженные силы эстонии


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