С начала года IRL покинули 200 человек, наиболее стремительно выросли ряды EKRE

Из представленных в Рийгикогу политических сил с начала года наиболее заметно укрепила свои ряды Консервативная народная партии Эстонии (EKRE), а больше всего членов потерял Союз Отечества и Res Publica (IRL).

Об этом во вторник, 4 июля, пишет портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на хозяйственные отчеты партий и на Коммерческий регистр.

Выясняется, что если по состоянию на 31 декабря 2016 года у IRL было 9215 членов, то к сегодняшнему дню их число сократилось до 8994 человек. Среди наиболее известных лиц, покинувших партию за последние полгода - депутаты Рийгикогу Маргус Цахкна и Марко Михкельсон, предприниматель Прийт Аламяэ и глава Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

Больше всего новых членов появилось у EKRE. Если по состоянию на конец прошлого года в рядах этой политической силы состояли 8100 человек, то к сегодняшнему дню их число выросло до 8275 человек.

Помимо EKRE выросло число членов и у Центристской партии. Если 31 декабря прошлого года в рядах партии премьер-министра состояли 14 672 человека, то сегодня их уже 14 828.

Ряды трех остальных парламентских партий поредели. Численность реформистов упала с 12 446 до 12 364, соцдемов - с 6014 до 5953, свободников - с 685 до 657 человек.

Таким образом за полгода ряды EKRE выросли на 175, а Центристской партии - на 156 человек. Число членов Партии реформ сократилось на 82 человека. Численность IRL упала на 221 человека. Соцдемов стало меньше на 61, свободников - на 28 человек.

Если в конце прошлого года суммарное число членов парламентских партий составляло 51 132 человека, то теперь их лишь 51 071 человек.