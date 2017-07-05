Пилотный проект: нарвская библиотека отправилась к читателям на дачи

Нарвская центральная библиотека расширяет свои услуги для тех читателей, кто в летнее время проживает на даче и не имеет возможности посещать библиотеку в городе, передает "Актуальная камера".

Сказки для малышей, литература для школьников, романы и детективы, периодика и справочная литература стали доступны садоводам и отдыхающим, благодаря инициативе работников нарвской городской библиотеки.

"У одного из наших работников оказалось очень удобное месторасположение дачи: рядом остановка и магазин, – сказала библиограф нарвской библиотеки Татьяна Криволап. – Мы надеемся, что этой акцией привлечем читателей в библиотеку".

В окрестностях Нарвы находится 6296 участков в 46 дачных кооперативах. В импровизированном библиотечном пункте можно сдать или обменять книги, взятые в городе, также работники обещают привезти нужную литературу по индивидуальной договоренности.

"В дачных кооперативах живет очень много школьников, которым нужно читать книжки по программе, мы готовы привозить им книги из библиотеки", – добавила Татьяна Криволап.

Пилотный проект будет работать каждую пятницу до 11 августа.