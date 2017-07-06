Olerex покупает сеть заправок Favora

Материнская фирма компании по розничной продаже топлива Olerex – AS Aqua Marina – купит у AS Johnny семь бензозаправок сети Favora по всей Эстонии.

Johnny и Aqua Marina заключили договор купли-продажи семи заправок Favora 19 июня. Согласно соглашению, Aqua Marina приобретет заправки, так как Johnny хочет выйти с розничного рынка топлива, передает ERR Uudised.

Заправки Favora находятся в Таллинне, Тарту, Вильянди, Выру, Козе (в Выру), Пылва и Рыуге.

Сфера деятельности предприятия – продажа моторного топлива, масла и смазочных материалов. В 2015 году предприятие при обороте в 11,3 млн евро понесло убытки в размере 28 000 евро. Владелец Johnny AS – Урмас Йохансон.

Владельцы Aqua Marina AS – Антти Моппел и Андрес Линнас, которым принадлежит также оператор сети заправок Olerex. В прошлом году Olerex при обороте в 283,3 млн евро заработал 1,8 млн евро прибыли.