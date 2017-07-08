ВИДЕО: силламяэский "Калев" в меньшинстве одолел "Тулевик"

В пятницу, 7 июля, стартовал 18-й тур чемпионата Эстонии по футболу. Силламяэский "Калев" в родных стенах одержал драматичную победу над вильяндиским "Тулевиком" - 1:0.

На 80-й минуте хозяева остались в меньшинстве, поскольку Артем Давыдов получил вторую желтую карточку и был удален.

Однако "Калев" все же сумел заработать три очка - на 90-й минуте вышедший на замену Павел Алексеев, который усилил силламяэсцев в летнее трансферное окно, нанес меткий удар со "второго этажа".

За "Калев" дебютный матч провел россиянин Семен Федотов, у которого есть опыт выступления в основной сетке Лиги чемпионов и Лиги Европы. С 2009 года Федотов выступал за московский ЦСКА в молодежном первенстве России. За первую команду дебютировал 15 декабря 2010 года в Праге, отыграв полный матч против местной "Спарты" в рамках группового этапа Лиги Европы. В 2011-м провел за армейцев на поле 90 минут в поединке с турецким "Трабзонспором" в Лиге чемпионов.

Однако в российской премьер-лиге Федотов сыграл лишь два матча сезона 2011/12. Затем 25-летний полузащитник выступал за клубы низших дивизионов: "Локомотив-2", "Химик" Дзержинск, "КАМАЗ", "Динамо" Санкт-Петербург.

"Калев" набрал 16 очков и поднялся на седьмую позицию, "Тулевик" с 10 баллами остался на девятом месте.

В субботу, 8 июля, пройдут два поединка: "Транс" - "Пайде", "Инфонет" - "Таммека". А еще две встречи состоятся в воскресенье, 9 июля. "Нымме Калью" сыграет с "Вапрусом", а в центральном матче тура "Левадия" примет "Флору".