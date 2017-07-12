На строительство медцентров в Ида-Вирумаа Минфин выделил 7,4 млн евро

Министерство финансов выделило на строительство и капитальный ремонт региональных центров первичной медицинской помощи 57 млн евро. В Ида-Вирумаа такие центры появятся в Кохтла-Ярве, Йыхви, Кивиыли, Нарве и Силламяэ. На их строительство предусмотрено 7,4 млн евро.

В центрах первичной медицинской помощи будут размещаться семейные врачи и медсестры, физиотерапевты, акушеры и люди, оказывающие услуги домашнего ухода. Новые центры предназначены в первую очередь для лучшего оказания помощи стареющему населению страны, они будут уделять больше внимания контролю хронических заболеваний.

На Северо-Востоке Эстонии деньги получат Ида-Вируская центральная больница на строительство двух медцентров в Ахтмеском и Ярвеском районах Кохтла-Ярве – 2,8 млн евро, фирма Corrigo OÜ – на медцентр в Йыхви 1,3 млн евро, горуправа Кивиыли получит 774 000 евро.

В Нарве две организации получат финансирование: фирма Narva Perearstikeskus OÜ – 605 000 евро и Нарвская больница – 703 000 евро. В Силламяэ тоже две организации получат деньги: SA Kirde Kohalik Haigla – 598 000 евро и SA Sillamäe Haigla – 595 000 евро.

Всего министерство выделяет на 55 медцентров 57 млн евро.