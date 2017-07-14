Департамент шоссейных дорог проверит прочность придорожных вековых деревьев

Департамент шоссейных дорог поручит специалистам осмотреть растущие на обочинах государственных дорог вековые деревья, так как многие из них могут быть опасны для участников дорожного движения.

Заведующий службой окружающей среды Департамента шоссейных дорог сказал ERR, что вдоль дорог располагается много аллей и парков, находящихся под защитой либо как природоохранный объект, либо как памятник старины, однако их состояние может быть аварийным.

"Сухие и гнилые ветки при сильном ветре падают на дорогу, есть опасность, что деревья, находящиеся в плохом состоянии, могут сломаться. Департамент шоссейных дорог обязан обеспечивать безопасность на государственных дорогах и в то же время, будучи владельцем земли, организовывать сохранение и своевременный уход за объектами, находящимися под охраной", – сказал Люкк.

Цель объявленного конкурса госпоставки – провести дендрологическую инвентаризацию состояния находящихся под охраной аллей, а также составить планы по уходу за ними.

При оценке состояния ведомство получит сведения о состоянии деревьев и их прочности. Кроме того, составят оценку потенциальной опасности дерева, а следовательно – безопасности дорожного движения. В процесс планировании конкурса госпоставки были вовлечены Департамент защиты окружающей среды и Департамент защиты памятников старины.

Люкк перечислил проблемы, связанные со старыми аллеями: они находятся очень близко к дорожному покрытию, что вынуждает ограничивать скорость или обозначать отдельные деревья; падающие с крон старых аллей ветки создают опасность для участников дорожного движения, особенно при сильном ветре.

В качестве примера департамент приводит парковые аллеи мызы Сангасте в Валгамаа и мызы Куремаа в Тартумаа, где деревья в плохом состоянии и растут вблизи проезжей части дороги.

В парке мызы Маарду в Харьюмаа и на аллеях Ярлепа в Рапламаа проблемы с сухими ветками, которые при сильных порывах ветра ломаются и падают на проезжую часть. Также повреждены стволы деревьев.

Заметны проблемы и в парковых аллеях мызы Олуствере в Вильяндимаа, мызы Сууремыза в Хийумаа и мызы Сака в Ида-Вирумаа. Там деревья растут близко к дороге и им необходим уход.