"Инфонет" на выезде разгромил "Таммеку"

Стартовал 19-й тур чемпионата Эстонии по футболу. В Тарту действующий чемпион страны "Инфонет" одержал уверенную победу над "Таммекой" - 4:1.

На 10-й минуте Евгений Харин вывел гостей вперед. Незадолго до перерыва Дмитрий Круглов реализовал пенальти и удвоил преимущество, а в добавленное к первому тайму время Альберт Проза довел счет до крупного.

Для лидирующего в бомбардирской гонке Прозы этот гол стал 18-м в текущем чемпионате страны.

В начале второго тайма отличился Павел Дымов, а на 86-й минуте гол престижа забил Тристан Коскор.

С 33 очками "Инфонет" укрепился на четвертой позиции. "Таммека" с 18 баллами находится на шестом месте.