Тоом подала Могерини запрос по поводу отказа выдавать шенгенские визы крымским гражданам России

"Более 90% крымчан получили российское гражданство после событий 2014 года, учитывая, что де-факто полуостров находится под эффективным контролем России. Эти лица не могут получать шенгенские визы в посольствах, работающих в Киеве, в связи с отсутствием всех необходимых документов (украинского вида на жительство и т. д.). Большинство людей в Крыму больше не имеют действующих украинских паспортов. Да и поездка в Киев – это очень сложно, потому что у Крыма нет с ним адекватной системы транспортного сообщения". – говорится в запросе.

Тоом попросила главу европейской дипломатии ответить, можно ли в посольствах в Москве или Киеве получить шенгенскую визу в выданный в Крыму российский паспорт и есть ли исключения по гуманитарным соображениям. Она также спросила, планируется ли пересмотреть политику выдачи шенгенских виз жителям Крыма.

"Можно было бы использовать исторический опыт политики непризнания, – комментируя запрос, предложила возможный выход из положения Тоом. – Например, в советское время жители стран Балтии все же получали западные визы".